القرض المؤجل من بنك الراجحي الشروط وطريقة التقديم

القرض المؤجل من بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية يعتبر وسيلة لإنقاذ الكثير من المواطنين الذين يتعسر عليهم سداد قرض مصرفي ومساعدتهم على سداد القرض القديم والقيام بإعطائهم قرض جديد بنك الراجحي يمتلك شعبية كبيرة بالمملكة العربية السعودية وذلك لأنه يقوم بتقديم الكثير من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات تحويل الراتب والتمويل الشخصي غير المخصص ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات عن كيفية الحصول على القَرض المُؤجل المقدم من خلال مصرف الراجْحي.

يعتبر بَنك الراجْحي من أهم وأكبر البنوك الإسلامية في العالم وليس بالمملكة فقط وقد بدأ نشاطه في عام 1957.

مصرف الراجحي يتمتع بخبرة لا تقل عن خمسين سنة في مجال الأعمال المصرفية.

لقد تم خلط العديد من المؤسسات تحت إسم الراجحي وذلك بتنسيق مع بنك الراجحي والشركة التجارية وذلك كان في عام 1978م.

ولأن البنوك تعتمد على المبادئ الإسلامية فتم تحويل البنك إلى شركة سعودية عامة.

لقد قام بنك الراجحي منذ أن تم تأسيسه بالإلتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية وذلك في كافة المعاملات وأيضاً الألتزام بأهداف القانون.

لقد تم إنشاء مؤسسة شرعية تمت الموافقة على تكوينها من خلال الجمعية العامة لقد وافق عليها المؤتمر.

يجب أن يقوم كافة الموظفين والمديرين الموحدين بالشركة الالتزام بالقرارات واللوائح التي تخص الشركة.

تعمل الهيئة على مراقبة الشركة وذلك من جهة الشريعة الإسلامية والقيام بتنفيذ قرارتها.

يتم الإهتمام بإختيار المديرين والموظفين الذين يريدون التقديم للحصول على قيادة الشركة والقيام أيضاً بتدريبهم على الصيرفة الإسلامية.

معلومات عن مصرف الراجحيكيفية الحصول على القرض المؤجل من بنك الراجحي

للحصول على القَرض المُؤجل مِن بَنك الرَّاجحي يجب تقديم بعض المستندات وهذه المستندات هي كالآتي:-

يتم تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية للمستفيد.

مستند يوضح مفردات الراتب الذي يقوم العميل بالحصول عليه من المكان الذي يعمل به.

مع تقديم إثبات هوية معتمدة من المكان الذي يعمل به.

يقوم العميل بتقديم أوراق تؤكد تحويل الراتب مباشرة إلى البنك.

شروط الحصول على القرض المؤجل مصرف الراجحي

يوجد بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على القرض المؤجل من بنك الراجحي وهذه الشروط كالآتي:-

يجب أن يكون العميل عمره لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

لا يجب قديم أكثر من طلب للقرض المؤجل بالبنك.

يجب على العميل إرسال كشف حساب وذلك عن الأشهر الستة الماضية.

يجب أن يكون راتب العميل في حدود 2000 ريال سعودي على الأقل.

يقوم العميل بتقديم إثبات لمكان إقامتة مثل ( فاتورة الكهرباء ، أو المياه ).

يجب أن يكون العميل في وظيفة ثابتة ويحصل على راتب ثابت.

يجب أن يكون طلب القرض المؤجل لا يقل عن أربعة سنوات وذلك قبل التعاقد.

كيفية الحصول على القَرض المُؤجل من بَنك الرَّاجحي

يتم الحصول على قرض بنك الراجحي المؤجل من بنك الراجحي بطريقتين وهم كالآتي:-

أولا: من الممكن الحصول على القرض المؤجل من بنك الراجحي وذلك يتم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ب

من الممكن الحصول على القرض المؤجل من بنك الراجحي وذلك يتم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ب وبعد ذلك يتم إختيار التمويل الشخصي.

ثم يقوم العميل بالضغط على أيقونة القرض المؤجل ثم يقوم بإتباع باقي الخطوات.

ثانياً: يتم الحصول على القرض المؤجل من بَنك الرَّاجحي عن طريق الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنْك الراجْحي والقيام بتقديم المستندات المطلوبة ورفع طلب القَرض المُؤجل.

فترة سداد القرض المؤجل من بنك الراجحي

لقد قام بنك الراجحي بتسهيل الأمور على العميل حيث أنه قد وضع فترة سداد للقرض المؤجل قد تصل إلى خمس سنوات (٦٠ شهراً) كاملة ويمكن هنا للمواطن المستفيد أن بقوم بالسداد على ستين شهرًا كاملة او قليل المدة ورفع قيمة القسط الشهري وفقا لظروفه وقدراته المادية..

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات حول القرض المؤجل من بنك الراجحي وقد قمنا بذكر الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم الحصول على القَرض المُؤجل وأيضاً تعرفنا على بعض الأمور التي تخص القروض المُؤجل.