قانون الحضانة الجديد السعودي شروطه ومتي تسقط الحضانة عن الأم

قانون الحضانة الجديد السعودي هو القوانين الخاصة بكفل طفل حيث تتمثل في رعاية الطفل والتربية السليمة وتوفير متطلبات الطفل من مسكن وملبس ورعاية صحيه وحياه سلسه وكريمه، وذلك بانفصال الأبوين أو في حاله طفل يتيم حيث يتم تكفل الطفل بشكل شرعي ،وبمجرد انفصال الأب والأم يكون الأولي تسليم الطفل للام إذا توفرت شروط الحضانة لديها لأنها الأولي ولكن المملكة العربية السعودية قامت بتعديلات في هذا القانون بوضع شروط تساعد في خدمه ورعاية الطفل.

شروط حضانة الطفل في السعودية 1442

وتعرف الحضانة بأنها التزام الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير جميع شؤونه سواء كانت صحيه أو تربوية وأخلاقية وغيرها، ويشترط في الحاضن عدة شروط وهي كما يلي:

يجب أن يكون الشخص سليم كليا ولا يعانى من أي اضطرابات أو أمراض نفسيه أو عقليه. أن يكون لديه القدرة ع سد جميع احتياجات الطفل ف جميع مراحله العمرية فيتوفر للطفل مكان جيد ملائم للطفل أن يعيش حياة كريمه صحيه خاليه من الأمراض. أن لا تتزوج الأم ف حالة كفالة الطفل وإن تزوجت تعود الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم. يجب توفير المكان والسكن المناسب للطفل كما يجب توفير الأمن والأمان للطفل والحماية الكاملة. توفير كافة التزامات الطفل من رعاية متكاملة من مأكل وملبس ومسكن والرعاية الصحية والتعليمية. يجب ألا يخرج الطفل من المملكة السعودية طوال فترة الحضانة. يشرط القوة الجسمانية لمن يتكفل الطفل والصحة السليمة لكى يستطيع أن يرعى الطفل فالشخص العاجز لا يستطيع أن يرعاه رعاية كامله. يجب شرط التدين للحاضن فلا يجوز للفاسق أن يحتضن الطفل.

متى يتم إسقاط الحضانة عن الأم في السعودية

ومن المعروف أن معظم الدول العربية كان بينهم اتفاق مشترك في منح أقارب الطفل من الطرفين حق الحضانة في حالة إسقاط حضانة الأم سواء بعد زواجها أو موتها، والحالات التي يتم فيها أسقاط الحضانة عن الأم هي:

بعد أن تتزوج الأم بعد طلاقها. عندما يثبت بحكم قضائي خاص بقضايا الشرف ومن شروط هذه الدعوة أن يكون الحكم نهائي بينما عندما يكون ابتدائي يتم توقف دعوة الإسقاط وذلك من قبل محكمة الأسرة السعودية. عندما تهمل الطفل بشكل كبير ولا تهتم به سواء صحيا أو دراسيا أو نفسيا. إذا قامت بمنع الأب من رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية فعلية إن يقوم برفع دعوة ضدها فيقوم القاضي بتحذير الأم في هذا الأمر وعند عدم تنفيذ الأوامر تسقط عنها الحضانة. وعندما تكون مريضة ولا تستطيع تربية الطفل فيجب تقديم تقرير طبي عن حالتها الصحية والنفسية من خلال عرضها على لجنه طبيه تحدد حالتها. عندما يصل الطفل لسن البلوغ يتم سؤاله لاختيار احد منهم وعند أختيار الأب يسقط حق الحضانة عن الأم.

أهم الحقوق في قانون الأحوال الشخصية لحضانة الطفل في السعودية :

هناك صعوبة في فهم الرجل والمرأة لكل الأمور الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية وقانون الحضانة الجديد السعودي وقانون الأسرة بشكل عام لذلك يتم انتهاك تلك الحقوق منهم أحياناً ومن أهمهم ما يلي :

السن المحدد الحضانة خمسه عشر سنه للولد والبنت وذلك حتى توفر فرصه عمل للولد وبالنسبة للبنت حتى تتزوج. يحق للأب عمل دعوه لكى يسترد الطفل بعد انتهاء مدة الحضانة. بعد بلوغ الطفل لسن الحضانة وقام باختيار الأم لا يتم حصول الأم ع أجر رضاعه. لا يحق للأم الحصول ع أجر مسكن بعد بلوغ سن الحضانة. كما لا يمكن للأم الحصول على أجر الرضاعة بعد إتمام الطفل عامين. لا يحق للأم الحصول أجر مسكن أو رضاعة أو غيره إلا بعد أن يتم الطلاق وانتهاء ثلاث شهور العدة. الحاضنة لديها كل الحق ف طلب الولاية التعليمية حتى تستطيع تقديم الطفل في مدارس ونقله. للمطلقه حق الحصول على المتعة حتى لو تزوجت ليوم واحد وذلك لمدة سنتين ويتم تقدير تلك النفقة علي حسب دخل الزوج المادي.

وهذا إنما يدل على حرص القضاء السعودي على حماية الطفل من التعرض للآثار السلبية الناتجة عن طول مدة التقاضي في مثل هذه الدعاوى الحساسة.

لا تسقط الأم الحاضنة حضانتها إذا وافق الزوج الأخير علي حضانه أبناءها.

الحالة الثانية إذا تم التأكد من عدم قدره الأب علي حضانه أبناءه فلا تسقط الحضانة من الأم.

إن كان لا يوجد اعتراض علي زواج الأم الحاضنة فلا تسقط الأم الحاضنة حضانتها.

ثلاثة حالات لا تسقط الأم الحاضنة حضانتها إذا زوجت