أمطار الصيف تغزو جنوب شبه الجزيرة العربية

جدة - نرمين السيد - تستقبل منطقة شبه الجزيرة العربية، وخصوصا النصف الجنوبى منها، موجة من الأمطار الغزيرة خلال هذه الأيام، تنتشر تدريجيًا وتبلغ ذروتها مطلع الأسبوع المقبل، قد يمتد تأثيرها لاحقًا إلى مناطق أقصى جنوب مصر.





وتعد الأمطار الصيفية أمرًا اعتياديًا على مرتفعات جنوب غرب وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية، حيث تمتد أحيانًا خارج هذا الإطار، إلا أن اتساع رقعة وغزارة الأمطار المتوقعة فى هذه الحالة يبدو متطرفًا عن المعتاد، ويعود ذلك إلى تدفق تيار شرقى رطب من المناطق المدارية مع منخفض جوى، يؤدى إلى الحالة الجوية المنتظرة هناك. وعلى النقيض من هذا التأثير، وبالتزامن مع انخفاض الضغط الجوى على هذه المناطق، يشتد ارتفاع الضغط الجوى العلوى على مناطق شرق البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن ترتفع الحرارة والرطوبة نسبيًا خلال الأيام المقبلة.

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