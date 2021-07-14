فيديو .. النجار يكشف قصة شراء الـ 50 مليون متر مكعب من اسرائيل وكيف طلب الاردن 8 ملايين فوافق نتنياهو على 3 فقط

دوت الخليج - : كشف وزير المياه المهندس محمد النجار أن الأردن طلب في وقت سابق من اسرائيل شراء 8 مليون متر مكعب من المياه من بحيرة طبريا لتعويض النقص في المياه ، فتمت الموافقة على 3 ملايين فقط .
وقال النجار في اجتماع مع كتلة الشعب النيابية الاربعاء برئاسة النائب المهندس فراس الفواعير ، إن طلب الـ 8 ملايين متر مكعب كان في وقت سابق ،أما الآن ، فقد طلبنا شراء كميات من المياه فتم ابلاغنا بالموافقة على بيعنا 50 مليون متر مكعب .
يذكر أن نتنياهو رفض بيع الاردن أي مياه نكاية بالموقف الاردني من القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن . ، ولكن الحكومة الجديدة في اسرائيل التي أزاحت نتنياهو عقب الانتخابات الأخيرة وافقت على بيع الأردن هذه الكمية من المياه ، وقد اتهمها نتنياهو في تصريح له الاثنين بالرضوخ للضغوط وبأنها حكومة ضعيفة .
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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
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