كيفية تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونياً عبر moe-register emis gov eg

كيفية تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونياً، لأول مرة في مصر، التقديم للمرحلة الثانوية عبر الانترنت في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مصرنا الحبيبة، والتي قلبت الموازين في كل أحوال البلاد، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا وضحت فيه الطريقة الجديدة للتقديم في الثانوية العامة والثانوية الفنية، وسوف نوضح لكم كيفية تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيا عبر الموقع الوزارة في هذا المقال.

كيفية تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونياً

أنشأت وزارة التربية والتعليم المصرية موقعا مخصصا للطلاب الراغبين في التقديم للعام الدراسي القادم، الملتحقين بالثانوية العامة والثانوية الفنية، وذلك حرصا منها على صحة وسلامة الطلاب ومنع التزاحم الذي يحدث في المدارس عند التقديم بالطريقة القديمة، ومراعاتاً للتباعد الاجتماعي، وأوضح الوزير أن جميع البيانات التي تحتاجها المدرسة متاحة على الموقع، وأنه لا داعي أبدا للطلاب وأولياء الأمور النزول إلى المدارس، إلا إذا طلب منهم ذلك في حالة الضرورة القصوى.

موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021

يعد موقع تنسيق لخدمة الطلبة الذين أنهوا المرحلة الإعدادية لهذا العام والملتحقين بالمرحلة الثانوية، من أهم وأفضل الخدمات التي قدمتها الوزارة لجميع الطلاب في شتي محافظات مصر، وذلك بعد قيام الوزارة قبل ذلك بالتشديد في التزام الطلاب والمدرسين، بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء تأدية الامتحانات التي مرت بسلام، وظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي ونتيجة التنسيق أيضا في المحافظات.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

يقدم الطالب الراغب في الالتحاق بالمرحلة الثانوية، بناء على تنسيق محافظته الذي وضع طبقا لإحصائيات مدروسة وفقا لاحتياج كل محافظة، حيث تراوح الحد الأدنى للتنسيق في الثانوية العامة من 220 إلى 260 درجة، ويتم التقديم كالتالي:

الدخول عبر الموقع الرسمي للتنسيق الذي وضعته الوزارة.

يدخل الطالب الإيميل الذي استلمه من مدرسته، أو ينشئ إيميل جديد إلا إذا لم يكن يمتلك واحدا.

يختار الطالب رغبته بناء على الحد الأدنى لمحافظة.

يسجل الراغب في التقديم بياناته المطلوبة كاملة وبدقة.

يضغط على أيقونة تقديم.

الأوراق المطلوبة لتقديم الثانوية العامة 2020-2021

بعد التقديم الإلكتروني يقوم ولى امر الطاب بتجهيز الأوراق الرسمية للمدرسة التي قبل فيها نجلة، ويضعها في ملف تقديم يتم شرائه من المدرسة التي تم قبول نجلة بها، والوراق المرفقة بالملف هي:

نموذج بيان نجاح في الشهادة الإعدادية.

عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم مقاس 4×6.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة وصورة منها.

صور لبطاقة والد ووالدة الطالب.

كانت هذه كيفية تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونياً بالتفصيل.