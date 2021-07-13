ارتفاع منحنى إصابات كورونا في الولايات المتحدة

بعد شهور من التراجع، يرتفع منحنى كوفيد-19 في الولايات المتحدة مرة أخرى، مع تضاعف عدد الحالات الجديدة يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدفوعا بسلالة دلتا سريعة الانتشار، وبطء معدلات التطعيم وتجمعات احتفالات الرابع من يوليو.

=قفزت الإصابات المؤكدة إلى حوالي 23600 يوميًا الاثنين، مقارنة بنحو 11300 في 23 يونيو ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت جميع الولايات باستثناء ولايتين- مين وداكوتا الجنوبية- أن أعداد الحالات قد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين.

في الوقت نفسه، تواجه أجزاء من البلاد مقاومة للقاحات، في حين تمثل سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الحصة أكبر من الإصابات.

على الصعيد الوطني، تلقى 55.6 بالمائة من الأميركيين جرعة واحدة على الأقل من كوفيد-19، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الولايات الخمس التي سجلت أكبر قفزة في أسبوعين في عدد الحالات كانت جميعها ذات معدلات تطعيم أقل: ميزوري 45.9 بالمائة، وأركانسو 43 بالمائة، ونيفادا 50.9 بالمائة، ولويزيانا 39.2 بالمائة، ويوتاه 49.5 بالمائة.

ورغم الزيادة الأخيرة، فإن عدد الحالات في الولايات المتحدة لا يقترب بأي حال من الأحوال من الذروة البالغة ربع مليون في يناير.

ووصل معدل الوفيات إلى أقل من 260 حالة يوميا في المتوسط، بعد تجاوز العدد أكثر من 3400 خلال فصل الشتاء، وهو دليل على مدى فعالية اللقاح في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة لدى من يصابون بالعدوى.