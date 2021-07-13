بعد شهور من التراجع، يرتفع منحنى كوفيد-19 في الولايات المتحدة مرة أخرى، مع تضاعف عدد الحالات الجديدة يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدفوعا بسلالة دلتا سريعة الانتشار، وبطء معدلات التطعيم وتجمعات احتفالات الرابع من يوليو.
=قفزت الإصابات المؤكدة إلى حوالي 23600 يوميًا الاثنين، مقارنة بنحو 11300 في 23 يونيو ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
وأفادت جميع الولايات باستثناء ولايتين- مين وداكوتا الجنوبية- أن أعداد الحالات قد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين.
في الوقت نفسه، تواجه أجزاء من البلاد مقاومة للقاحات، في حين تمثل سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الحصة أكبر من الإصابات.
على الصعيد الوطني، تلقى 55.6 بالمائة من الأميركيين جرعة واحدة على الأقل من كوفيد-19، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
الولايات الخمس التي سجلت أكبر قفزة في أسبوعين في عدد الحالات كانت جميعها ذات معدلات تطعيم أقل: ميزوري 45.9 بالمائة، وأركانسو 43 بالمائة، ونيفادا 50.9 بالمائة، ولويزيانا 39.2 بالمائة، ويوتاه 49.5 بالمائة.
ورغم الزيادة الأخيرة، فإن عدد الحالات في الولايات المتحدة لا يقترب بأي حال من الأحوال من الذروة البالغة ربع مليون في يناير.
ووصل معدل الوفيات إلى أقل من 260 حالة يوميا في المتوسط، بعد تجاوز العدد أكثر من 3400 خلال فصل الشتاء، وهو دليل على مدى فعالية اللقاح في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة لدى من يصابون بالعدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع منحنى إصابات كورونا في الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.