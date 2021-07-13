تقرير انقطاع الكهرباء: لم يكن الإطفاء متعمداً ولا بفعل فاعل

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دوت الخليج :- كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة سابقاً.
ووفق تقرير اللجنة، فإن الانقطاع لم يكن الإطفاء متعمدا ولا بفعل فاعل ولا هجوما سيبرانيبا.
ويذكر التقرير، إن الحدث الذي سبب الإطفاء الكهربائي شاركت به وحدات توليدية بالأردن ومصر عبر خط الربط وهي قدرة فعلية لا يمكن صناعتها بشريا.
وأوضح أن إعادة التيار الكهرباء تم بوقت معقول، حيث عادت للمحافظات والمناطق بشكل تدريجي.
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