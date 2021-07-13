في ظل الاحتجاجات.. رئيس كوبا يجتمع مع راؤول كاسترو 

ذكرت صحيفة غرانما أن الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو الذي تقاعد في أبريل، التقى مع الرئيس ميغيل دياز كانيل الأحد لتحليل الوضع في ظل الاحتجاجات التاريخية التي تشهدها نحو 40 مدينة.
في ظل الاحتجاجات.. رئيس كوبا يجتمع مع راؤول كاسترومادورو يؤكد "دعمه الكامل" لنظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل
وأشارت "غرانما" الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي، إلى أنه على الرغم من اعتزاله، حضر كاسترو اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي يوم الأحد و"جرى خلاله تحليل الاستفزازات التي دبرتها عناصر معادية للثورة ونظمتها ومولتها الولايات المتحدة بهدف زعزعة الاستقرار".
كما تناول أعضاء المكتب السياسي البالغ عددهم 14 عضوا "الاستجابة النموذجية للشعب لنداء الرفيق دياز كانيل للدفاع عن الثورة في الشوارع، الأمر الذي مكن من إحباط الأعمال التخريبية".
ونزل الآلاف من الكوبيين إلى الشوارع الأحد في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم النقص في الغذاء والدواء وسط هتافات "نحن جائعون" و"حرية" و"تسقط الديكتاتورية".
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