استعدادا لموسم الحج.. إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدى بالمسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى الإدارة العامة للحشود والتفويج ترتيب ملصقات التباعد الجسدى بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضى والأول بالمسجد الحرام، لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام.





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