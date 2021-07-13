وظائف الحرس الوطني لرتبة عريف فني شروط وخطوات التسجيل الان 1442

وظائف الحرس الوطني لرتبة عريف فني شروط وخطوات التسجيل، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات ورابط التقديم على وظائف الحرس الوطني لعام 1442، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات بعد أن قامت الوزارة بالإعلان عن الكثير من الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، مثل وظائف هندسة ووظائف التعليم الابتدائي وغيرها من الوظائف، ولكن الوزارة حرصت على أن تضع العديد من الشروط يجب أن تنطبق على المتقدم، لكلاً من الرجال والسيدات، والوظائف التي تضم الكثير من التخصصات والمؤهلات المتنوعة في الكثير من الوظائف الفنية والهندسية، إلى جانب توفير حملة الابتدائي، وسوف نوفيكم برابط وخطوات التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني لعام 1442، وخطوات التقديم بالحرس الوطني للتوظيف.

وظائف الحرس الوطني لرتبة عريف فني شروط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفير الكثير من الوظائف الخالية لكلاً من السيدات والرجال حيث يتم العمل طبقاً لبند الصيانة والتشغيل في الكثير من التخصصات والمؤهلات الكثيرة مثل وظائف الهندسة والوظائف الفنية ووظائف حملة الابتدائي على أن تنطبق عليه هذه الشروط:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون ذات حسن سير وسلوك.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يتمتع المتقدم باللياقة البدنية ويقوم باجتياز كافة المقابلات المقررة عليهم.

يشترط عليهم الخبرة السابقة ولا يكون سبق له التقاعد بأي جهة حكومية.

يتم استبعاد الطلب عند عدم تحديد الوظيفة أو في حالة التقدم على العديد من الوظائف.

يتم التقديم بالحرس الوطني لعام 1442 عن طريق الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني الإلكتروني المفعل للقيام باستقبال كافة طلبات التسجيل من قبل الراغبين والراغبات بالالتحاق بالوظائف المدنية التي تم الإعلان عنها من خلال الآتي: