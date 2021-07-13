التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي لموسم الحج 1442

التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي 1442؛ حيث تعد منصة إحسان واحدة من أفضل منصات العمل الخيري والتنموي داخل المملكة العربية السعودية، فهي المنصة الوطنية للعمل الخيري التي تهدف إلى استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي في استدامة المشاريع والخدمات التنموية، وبالتالي تحقيق الريادة للمملكة في الأعمال التنموية، لذلك فقد أطلقت برنَامج الأضاحي من أجل تسهيل مناسك الحج للمواطنين لهذا الموسم 1442.

تسجيل منصة إحسان برنامج الأضاحي

عمدت المنصة الوطنية للعمل الخيري منصة إحسان على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ لذلك سهلت على المواطنين ذبح الأضاحي دون الحاجة للتواجد في المكان، وذلك من خلال التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي، وبهذا فهي توفر على الحجاج والمضحين عملية النحر، ولا تقتصر على الذبح فقط بل أنها تقوم بتوزيعها على المستحقين من الفقراء والمحتاجين، كل ذلك من خلال توكيل الذبح عن طريق تَسجيل دخول منصة إحسان.

التسجيل في برنامج الأضاحي

يستطيع كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة إحسان والاستفادة من برنَامج الأضاحي، وتوكيل منصة إحسان بالذبح وتوزيع الأضاحي من خلال الخطوات التالية:

تَسجيل دخول منصة إحسان. الانتقال إلى قائمة برامجنا. النقر على خيار الأضاحي. العمل على اختيار الأضحية مع تحديد العدد. اختيار طريقة الدفع من خلال سداد. كتابة رقم الجوال الخاص بالمستخدم، واستكمال إجراءات الدفع.

أهداف منصة إحسان

منصة إحسان هي منصة رسمية تم تأسيسها بموجب الأمر السامي رقم 48019، وتضم لجنة إشرافية تتكون من 11 جهة رسمية، وتتميز منصة إحسان بتوفير العمل الخيري في أي وقت، وفي كافة المجالات، من خلال تطبيق أفضل معايير الشفافية والأمان والسرعة؛ حيث أنها تطبق خاصية التبرع السريع، والهدف من ذلك هو:

تمكين القطاع الخاص غير الهادف للربح والقطاع التنموي وتعظيم أثره.

غرس المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص.

تعزيز قيم الانتماء للوطن والعمل الخيري في نفوس أبناء الوطن.

زيادة الثقة وتحقيق الشفافية في العمل الخيري.

تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وبعضها، والجهات الحكومية والخاصة غير الربحية.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في منصة إحسان برنامج الأضاحي 1442 من خلال تسجيل دخول منصة إحسان.