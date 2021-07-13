موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 وطريقة الحصول على كود الطالب ورابط الإيميل الموحد

موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة هذه الأيام عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021، وذلك حتى يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على درجات تسمح لهم بدخول الثانوي العام من التسجيل، فبعد أن تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية، كثر التساؤل عن لينك تقديم الصف الأول الثانوي الرسمي، التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم لينك خاص بالتقديم إلكترونياً للصف الأول الثانوي، حتى لا يحدث تزاحم بين الطلاب أمام المدارس والإدارات التعليمية، وحتى لا يتعرض أحد من الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وعند التسجيل ظهرت مشكلة أمام بعض الطلاب وهو طريقة الحصول على كود الطالب، حيث أن بعض الطلاب لا يعرفون الكود الخاص بهم، لذلك سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز رابط الحصول على كود الطالب، وكذلك رابط الإيميل الموحد.

موقع تقديم الصف الأول الثانوي

وفرت وزارة التربية والتعليم لينك خاص بالتسجيل في الصف الأول الثانوي إلكترونياً، وسوف يبدأ التقديم إلكترونياً لطلاب الصف الأول الثانوي بدايةً من غدٍ الأربعاء الموافق 14\07\2021، ويستمر التقديم شهر كامل حيث أنه ينتهي في 15\08\2021، كما شددت ونبهت وزارة التربية على أولياء الأمور والطلاب الالتزام بالتوزيع الجغرافي عند التقديم إلكترونياً، وذلك حسب المدرسة الحاصل منها على شهادة الإعدادية.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي وخطوات تسجيل الرغبات

يتم التسجيل في الصف الأول الثانوي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال الرابط الخاص بالوزارة الرسمي وذلك بعد إتمام بعض الخطوات التالية:

الدخول على رابط تنسيق المدارس الثانوية.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول لحسابك” في حالة إذا كان الطالب لديه الإيميل الموحد المدرسي الخاص به.

إدخال البريد الإلكتروني وهو حساب الإيميل الموحد.

كتابة الباسوورد الخاص بالإيميل الموحد في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “دخول” وبعدها يظهر الملف الشخصي للطالب.

النقر على أيقونة “الدخول إلى التنسيق” ثم النقر على أيقونة “التالي” للدخول على خريطة التنسيق.

الضغط على أيقونة “إملاء الرغبات” والموجودة في أسفل الشاشة.

ثم يتم اختيار ” نوع التعليم” و” المديرية” واسم الإدارة” و” اسم المدرسة”.

طريقة الحصول على كود الطالب

كود الطالب مهم جداً لكي يستطيع الطالب عمل إيميل خاص به على أوفيس 365 الإيميل الموحد للطلبة، وللحصول على كود الطالب يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط الحساب المدرسي الموحد.

كتابة الرقم القومي والكود الخاص بالطالب باللغة الإنجليزية.

سوف يظهر لك البيانات الخاصة بالطالب ومعها الإيميل الموحد “أوفيس 365”.

قم بالضغط على أيقونة إعادة تعيين كلمة المرور وبذلك تكون حصلت على الإيميل وكلمة المرور.

رابط الحصول على الإيميل الموحد أوفيس 365