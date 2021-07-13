فرنسا تطلب من جميع رعاياها مغادرة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، جاء فى بيان للسفارة الفرنسية، لدى كابل أنها تدعو "جميع الفرنسيين الموجودين حاليا فى أفغانستان إلى مغادرة البلاد، حيث ستنظم الحكومة رحلة خاصة صباح يوم 17 يوليو، من كابل، للسماح للجالية الفرنسية بأكملها بالعودة إلى فرنسا".

وأضاف البيان، أن هذه الرحلة مجانية، وستغادر كابل فى الساعة 08.05 على أن تصل إلى مطار شارل ديجول فى باريس على الساعة 13.10، لافتا إلى أنه "لا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية".

وشددت السفارة على أن "يأخذ جميع الفرنسيين هذه الرحلة الخاصة أو يغادروا البلاد على الفور بمفردهم".

يذكر أن حركة "طالبان" حققت مكاسب على الأرض فى الآونة الأخيرة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الجيش الأمريكى من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، تاركة مهمة انتشال البلاد من أزمة أمنية متفاقمة للقوات المحلية.