إصابة راشد الغنوشي بكورونا

كشف مستشار رئيس البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن المصدر "إصابة رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بفيروس كورونا".

وفي وقت لاحق، أكدت الصفحة الرسمية لرئيس حزب النهضة الخبر قائلة "تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب الاستاذ راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021."

وجاء في المنشور: “سيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي."