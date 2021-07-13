نتائج الاستدراكية البكالوريا 2021.. استخراج نتائج الباك في المغرب عبر bac men gov ma

ينتظر طلاب وطالبات المغرب وأولياء الأمور نتائج الاستدراكية البكالوريا 2021 خلال ساعات قليلة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية موعد النتائج أمس وتم تأجيلها لظرف ما من جهة الوزارة، وسيتم إعلان نتائج الدورة الاستدراكية 2021 احرار بعد قليل من خلال الرابط المقدم في هذا المقال إضافة إلي طريقة الاستعلام.

نتائج الاستدراكية البكالوريا 2021

خلال ساعات قليلة سوف يتم طمأنة الجميع بإصدار النتائج الخاصة بالبكالوريا في المغرب للدورة الاستدراكية، وقد أكدت وزارة التربية الوطنية علي انتهاء اعمال التصحيح واعتماد النتيجة بشكل رسمي وظهورها خلال ساعات قليلة جدا علي الموقع الذي أصيب بعطل فني وجاري معالجته.

جرت امتحانات البكالوريا الدورة الاستدراكية في المغرب هذا العام علي عكس ما كان يحدث في الماضي، وذلك بسبب الظروف العالمية التي يشهدها العالم بشكل استثنائي، والذي فرض علي الوزارة اجراءات مشددة وكلت بها الطلاب وجميع العاملين في مجال التعليم أثناء الامتحانات، وتشدد مرة ثانية علي ضرورة الحصول علي النتائج عبر موقعها فقط ووجوب الانتظار وعدم التعجل.

بالدخول إلي موقع التربية الوطنية والتعليم المهني الرسمي عبر النتائج النهائية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا.

البديل لموقع وزارة التربية موقع منصة taalim ma

يكتب الطالب مساره الخاص في الخانة الفارغة، ويتأكد من كتابة رقم المسار بشكل صحيح.

إدخال الرمز الذي يظهر علي الشاشة لمستخرج النتيجة، وتأكد من كتابته بشكل صحيح وبدقة كبيرة.

اضغط علي أيقونة بحث وانتظر قليلا لأن الإعداد التي تستعلم عن النتيجة تكون كبيرة.

ستحصل علي نتائج الدورة الاستدراكية 2021 باك حر كاملة بالدرجات وكشف النقاط بكل دقة وسهولة.

كيفية استخراج نتيجة البكالوريا الدورة الاستدراكية بالمغرباستخراج نتائج الباك

سيتم تفعيل موقع الوزارة قريبا جدا بعد تصليح العطل الذي حدث به وقد جاءت الوزارة في بيانها بنسب الناجحين والتي كانت مرتفعة جدا في نتائج الاستدراكية البكالوريا 2021 وتدعو إلي التفاؤل بأن درجات الطلاب ستكون عالية، وأوضحت الوزارة أيضا أن عدد المتغيبين عن أداء الامتحانات كان قليلا جدا، وأنها ستكون في صالح جميع الطلاب في المراحل القادمة متمنية النجاح والتوفيق لجميع أبناء المغرب في جميع الولايات المغربية.