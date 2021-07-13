يقدم بنك الرياض عبر موقعه الإلكتروني العديد من العروض التمويلية المحدثة باستمرار وذلك لعملاؤه داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، ومن ضمن العروض الجديدة التي يقدمها بنك الرياض للعملاء ، عروض تمويلية للسيدات من بنك الرياض والتي نشرح باستفاضة وتفاصيل عن كافة الشروط والأحكام اللازمة للحصول علي العروض التمويلية و مميزات هذه المنتجات التمويلية ، وأنواع هذه المنتجات التمويلية وطريقة الحصول عليها ، ويقدم بنك الرياض أنواع التمويل الشخصي والتأجيري للسيارات والعقاري ، بالإضافة للبطاقات الائتمانية ، وكل هذه الأنواع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش أرباح تنافسية مع البنوك الأخري وبدون أي رسوم إدارية تذكر ، أسوة بعروض التمويل الشخصي من بنك الرياض.

عروض تمويلية للسيدات من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لعملاؤه مجموعة من العروض التمويلية بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات العملاء مع هامش ربح تنافسي وبدون رسوم إدارية ، وهي :

عروض التمويل الشخصي.

التمويل التأجيري للسيارات.

العروض الخاصة بالتمويل علي المنتجات العقارية.

مختلف البطاقات الائتمانية.

مميزات العروض التمويلية

يقدم بنك الرياض عدد من المميزات علي عروض تمويل السيدات كالآتي :

التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم البنك التمويل بهامش ربح تنافسي.

لا يتطلب أي رسوم إدارية.

الإجراءات الخاصة بالحصول علي التمويل سهلة وتنجز بسرعة.

فترة الأقساط تصل إلي 60 شهراً.

يوفر البنك إمكانية تمويل المتقاعدين حتى عمر 70 عاماً.

يقوم البنك بإعفاء الورثة من المبالغ المستحقة في حالة الوفاة (لا قدر الله).

يقدم البنك ميزة حصرية للسيدات : بترقية عميلات بنك الرياض الجدد إلى المصرفية الفضية عند راتب 8,500 ريال للسعوديات فقط. و ترقية عميلات البنك الجدد إلي المصرفية الذهبية عند راتب 17,500 ريال للسعوديات فقط.



شروط ومتطلبات الحصول علي تمويل السيدات

يضع بنك الرياض بعض الاشتراطات للحصول علي تمويل السيدات كالآتي :

التمويل متاح للسيدات المؤهلات للحصول على تمويل من بنك الرياض إن كن جدد أو عميلات حاليات.

متاح لكافة العميلات الحاليات من كل الجنسيات بالفئات الخمسة : أساسي – فضي – ذهبي – ماسي – خاص.

علي العميلات الجدد فإن العرض يشتمل السيدات السعوديات, والغير السعوديات بالفئات المصرفية : الفضية – والذهبية فقط.

يشترط أن لا يقل صافي راتب العميلة الطالبة للتمويل عن 5,000 ريال.

كما يشترط تحويل راتب العميلة للحصول على العرض التمويلي.

لابد من حصول العميلة علي عرضين تمويل علي الأقل للاستفادة من العرض.

أيضاً يشترط أن لا يوجد لدى العميلة أي منتج من بنك الرياض ولا حتي طلب حالي لمنتجات.

حد السن المسموح من 20 إلي 45 للسعوديات ومن 22 إلي 40 لغير السعوديات.

العروض متاحة لمدة شهر واحد فقط من تاريخ بدايتها أي حتي 31 -7 -2021 .

لا تسري العروض علي بطاقة المسبقة الدفع والرقمية.

بطاقات الائتمان للسيدات بدون رسوم إدارية بشرط الحصول علي منتج تمويلي خلال فترة العرض.

ويمكن لكم التقدم بالطلب عن طريق الاتصال على : 8001242020.