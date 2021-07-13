ما هي اهم التعديلات في التقاعد العسكري وأنواع أنطمه التقاعد بالمملكة

ما هي اهم التعديلات في التقاعد العسكري وأنواع أنطمه التقاعد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم الجديد للمتقاعدين، وانتهت لجنة متخصصة من مناقشة ثلاث مشروعات، ومنهم تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري، وتوصلوا لقرارات لتغير نظام التقاعد، وصدر أيضا من قرارات تتعلق بتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين، نتيجة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة 2030، وهناك وظائف عديدة يقوم بها مؤسسة التقاعد، تحديد العائدات التقاعدية، المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة، الإحالة على التقاعد، معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل، معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية، أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة، أحكاما عامة، ومن هذا التقرير وموقع ثقفني سنتكلم علي كل التعديلات الجديدة في التقاعد العسكري.

ما هي اهم التعديلات في التقاعد العسكري وأنواع أنطمه التقاعد

من اهم التعديلات الجديدة في التقاعد العسكري التي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة:

زيادة سن التقاعد من ستون سنة إلي اثنان وستون سنة. صرف بدل غلاء معيشة بنسبة تساوي خدمته العسكرية. ثم يتم خصم نسبة من المتواجدين بالعمل ليتم له صرف بدل الغلاء. وزاد تعديل في القوانين الخاصة يستفاد من المعاش أولاد الابنة المتوفية ووالدها علي قيد الحياة. ثم إضافة السعودية الغير متزوجة من سعودي. من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية يسوي معاشه.

أنواع أنظمة التقاعد العسكري الجديدة

هناك أنظمة للتقاعد كلها تساعد وتخدم حقوق المتقاعدين:

نظام التقاعد العسكري: يختص هذا النظام بالعاملين في المؤسسات العسكرية، وتم مدة التقاعد إلي اثنين وستون سنة. التقاعد المدني: هذا النظام يخص العاملين المدنين، في القطاع الحكومي، من لهم مدة في الخدمة المعينين في الميزانية العامة للدولة. نظام تبادل المنافع: تختص بالعاملين في القطاع الحكومي وانتقل إلي القطاع الخاص، أو العكس واحتساب مدة العمل في الحالتين. النظام الموحد لمد الحملة التأمينية: نظام يربط بين الخدمة في دول الخليج وبين المملكة، للمحافظة علي حق المواطن العامل بدولة الخليج.

أهداف تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري

تعديل نظام التقاعد من اجل تحقيق العديد من الأهداف والتي تتمثل:

العمل علي تحسين الدخل للمتقاعد تحت إشراف المجلس والحكومة. تحرص على توفير الاحتياجات والمتطلبات المعيشية للمتقاعدين. ثم تحرص على تحسين الأوضاع للمتقاعدين من الناحية الصحية والمالية والاجتماعية. تعمل على تقليل وتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين. ثم عمل بعض الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، التي تحتجاها وتطلبها رؤية المملكة 2030.

يتم التقاعد العسكري في حالة انتهاء الخدمة العسكرية، لكن يجب أن يمر حوالي ثمانية عشر عاما في العمل. ثم من الضروري أن يصل المتقاعد للسن المخصص للتقاعد والذي قامت بتحديده المملكة. يكون التقاعد نتيجة الوفاة الطبيعية، أو عند الوفاة نتيجة ظروف العمل. من أسباب التقاعد أيضا عدم توافر اللياقة البدنية، وتكون سبب للتقاعد. ثم يستطيع أيضا يقدم العسكري التقاعد المبكر، ويجب أن تكون الخدمة خمسة عشرا عاما.

شروط التقاعد العسكري