خطوات تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين يعتبر ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون من خلال هذه الخدمة بعملية تعريف الحساب الخاص بالتابعين لهم في تطبيق التصاريح الأمنية.

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443

تطبيق توكلنا يعتبر واحد من التطبيقات الهامة الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا التطبيق يحتوي علي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية في صورتها الإلكترونية حيث يعمل هذا التطبيق بنظام الذكاء الصناعي وذلك لأن يساعد المواطنين علي الحصول علي تلك الخدمات من المنزل بدلاً من الذهاب إلي المقرات الحكومية.

خطوات تسجيل التابعين في توكلنا

يجب إن يمتلك التابع حساب في تطبيق توكلنا الإلكتروني وذلك لأن يستفيد من كافة الخدمات التي يقدمها التطبيق حيث يتم التسجيل فية عن طريق أتباع الأتي:

تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات.

فتح التطبيق علي الهاتف المحمول.

اختيار من الصفحة تسجيل جديد.

بعد ذلك تقوم بتحديد تسجيل التابع.

بعد ذلك تقوم بتحديد مواطن أو مقيم.

تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لها.

إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطنين والتقويم الميلادي للمقيمين.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

إدخال كلمة السر لحسابك.

بعد ذلك تحديد مكان السكن.

الأجابة علي أسئلة الأسبتيان الصحي.

الضغط علي زر أبداء.

طريقة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443

يمكن إن تقوم بتعريف حساب التابع في تطبيق توكلنا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يجب إن تقوم بها وهذه الخطوات تكون تبعاً للنحو التالي: