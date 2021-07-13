أسعار الأضاحي في مدينة الرياض 2021 وطريقة حجز الأضحية إلكترونيا عبر موقع rcj.gov.sa في السعودية

أسعار الأضاحي في مدينة الرياض 2021، بدأ المسلمين في هذا التوقيت في التهافت الى شراء الأضاحي وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهي المناسبة المرتبطة بشراء الأضاحي لذبحها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهي سنة في الاسلام، وشهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث مستمرة من قبل الكثير من الأشخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية عن الأسعار الخاصة بالأضاحي المختلفة بشرائها مع اقتراب عيد الأضحى، حيث لوحظ إرتفاع في اسعار الأضاحي هذا العام في مدينة الرياض بالسعودية، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال الأسعار الخاصة بالأضاحي بالرياض في السعودية وكذلك التعرف على طريقة حجز الأضاحي الكترونيا من خلال الخدمة التي وفرتها الحكومة السعودية خلال الايام الماضية.

أسعار الأضاحي في مدينة الرياض 2021

شهدت الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ في الأسعار الخاصة بالأضاحي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تختلف أسعارها تبعا لأنواعها المختلفة، وقد قامت الجمعية المسئولة عن كشف أسعار الأضاحي في مدينة الرياض في السعودية بتحديد الأسعار الخاصة بأسعار الأضاحي المختلفة في الرياض هذا العام وذلك مع اقتراب عيد الاضحى 2021/1442، حيث تم تحديد سعر الأضاحي الملقبة بجمعية البر، حيث يوجد حوالي أربعة فئات من الغنم والموجودة في الأسواق هذا العام، حيث جاءت أسعار الأضاحي في الرياض في المملكة العربية السعودية هذا العام على النحو التالي.

النجدي يتراوح سعره من ١٥٠٠ لـ ٢٠٠٠ ريال.

النجدي الصغير يتراوح سعره من ١٣٠٠ لـ ١٠٠٠ ريال.

النعيمي يتراوح سعره من ١٢٠٠ لـ١٨٠٠ـ ريال.

النعيمي الصغير يتراوح سعره من ٩٥٠ لـ١٢٠٠ ريال.

الحري يتراوح سعره من ١٠٠٠ لـ ١٥٠٠ ريال.

الحري الصغير يتراوح من سعره من ٩٥٠ لـ ١١٠٠ ريال. سعر الخروف الروماني يتراوح سعره هذا العام من ١٠٨٠ لـ ٨٥٥ ريال سعودي.

سعر الخروف السواكى يتراوح من ١١٥٠ لـ ١٢٠٠ ريال سعودي.

وسعر الخروف الأسترالي يتراوح من ١٢٠٠ لـ ١٢٥٠ ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي يتراوح من ٨٠٠ لـ ٩٥٠ ريال سعودي.

سعر الخروف البربري يتراوح من ٨٥٥ لـ ٩٠٠ ريال سعودي.

طريقة حجز الأضاحي إلكترونيا بالسعودية 2021

أتاحت الحكومة السعودية للأشخاص داخل السعودية في جميع المدن امكانية الحجز للأضاحي إلكترونيا، حيث يتم حجز موعد ذبح الأضحية لتحقيق التباعد الاجتماعي، وإنت هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية.