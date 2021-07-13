إيطاليا تسجل 1534 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 1534 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1534، مقابل 1391 في بيانات الأحد و888 الاثنين، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.274 مليون حالة، بينها 40649 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 20 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 7 في بيانات الأحد و13 الاثنين، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127808 أشخاص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.105 مليون شخص، بعد تسجيل 1287 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.