مسؤول أوروبى يؤكد ضرورة الاستقرار فى الإقليم عبر الاتفاق حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالخرطوم السفير روبرت فان دن دوول، ضرورة الاستقرار فى الإقليم عبر الاتفاق بين الأطراف حول قضية سد النهضة، وجعلها عاملا للتعاون الاقتصادى بدلا عن التنافس.





جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالخرطوم، بحضور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى بالسودان انتى ويبر.

وقال رئيس البعثة، فى تصريح صحفى، إن اللقاء تناول التوترات التى تشهدها الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبى.

وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبى والسودان، إلى جانب مبادرة رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، حول التوافق والانتقال السياسى فى السودان، مشيرًا إلى دعم الاتحاد لخطوات التوافق السياسى والتحول الديمقراطى فى السودان.

وأوضح أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، أكد على مبادرة رئيس مجلس الوزراء من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى.