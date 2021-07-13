شروط الضمان الاجتماعي الجديدة وتفاصيل حالات وقف معاش الضمان

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة وحالة وقف المعاش هذا أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديدة بانه سوف يتم تطبيق اللائحة الجديدة والعمل بها من بداية الأحد الموافق 27 يونيو 2021 ميلادية. كما شملت اللائحة على تحديد شروط للضمان الاجتماعي جديدة،والحالات التي تم فيها وقف صرف المعاش، و اكد على أن اللائحة التنفيذية الجديدة تهدف استكمال ما تم تحقيقه سابقا من مساعدات لأبناء المملكة، و خدمات تعمل على زيادة الدعم المادي للفقراء من عديم الدخل لغير القادرين على العمل من اجل مواجهة صعوبات الحياة بكافة أنواعها المختلفة. لذلك تم تفعيل شروط الضمان الاجتماعي الجديدة من خلال اللائحة التنفيذية الجديدة إلي الارتقاء بمنزله الضمان الاجتماعي، وتحقيق مبدأ المساواة بين كل افراد المملكة و حصول كل فرد على ما يكفيه دون الحاجة إلي الآخرين، وهذا ما يتطلع إليه الكثير من المواطنين بمملكة من خلال شروط الضمان الاجتماعي الجديد بلائحة التنفيذية.

شروط الاستحقاق الجديدة في الضمان الاجتماعي

اللائحة التنفيذية الجديدة تضم عدد من الشروط الجديدة و التي يجب توافرها في من يرغب في الحصول على الضمان الاجتماعي إليكم…

يستحق المساعدة من الجنسية السعودية.

المواطن المقيم داخل المملكة وألا يكون تجاوز مدة سفره خارج المملكة عن الثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة من تاريخ صرف المعاش.

يستثني من الجنسية السعودية المطلقة ،و الأرملة ولديهم ،أولاد من زوج سعودي ولكن بشرط لكي يستحقق الاستفادة من معاش الضمان السعودي يجب توافر الأتي:

أن تكون المرأة مقيمة هي وأولادها إقامة دائمة داخل أراضي المملكة.

يجب توافر إقامة سارية للمرأة.

يجب إقامة كاملة لأولاد الأرملة والمطلقة السعودية من غير زوج السعودي.

لابد من إحضار مستند رسمي يثبت فيه زواج المرأة من غير رجل سعودي.

أن يمتلك الأولاد إقامة سارية المفعول داخل المملكة.

يشترط لمن يريد الحصول على الضمان الاجتماعي من الإيتام ذوي الإعاقة ،والأرامل ولديهم بطاقه تنقل سارية المفعول.

يشترط للحصول على المساعدة أن يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى

المعلن عنه من قبل الضمان الاجتماعي.

يجب تقديم مستند طبي يثبت الإعاقة.

يجب استيفاء كل الشروط والمتطلبات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية من اجل الحصول عليه.

حالات وقف معاش الضمان في اللائحة التنفيذية الجديدة

شملت اللائحة الجديدة للضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش، مع تحديد راتب الضمان الاجتماعي الجديد سوف نوافيكم بالحالات التي تم فيها إيقاف المعاش مثل..