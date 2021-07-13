الاستعلام عن بلاغ هروب عبر أبشر تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل في المملكة حتى يتمكن الأفراد من أن يستعلموا بالشكل الإلكتروني عن هروب عامل، وسوف نتعرف على الموضوع بالتفصيل من خلال هذا المقال.استعلام تغيب وافد
يتم تقديم الشكوى ضد هذا الوافد بأنه متغيب عن العمل، ويتم هذا الاستعلام من خلال هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- سجل دخول من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.
- تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها المستخدم الاستعلامات الإلكترونية.
- تظهر العديد من الاختيارات الأخرى يختار منها خدمة الاستعلام عن وافد متغيب.
- يظهر الموقع مجموعة من البيانات يتم كتابتها وأهمها رقم الإقامة وجواز السفر الخاصة بالوافد المتغيب.
- يتم كتابة رمز التحقق الذي يتكون من الرموز والأرقام، ويكون متواجد على الشاشة جميع المعلومات التي تخص الوافد المتغيب.
- يتم طباعة هذه المعلومات والاحتفاظ بها حتى يتم من خلالها تقديم الشكوى ضد العامل.
يتم من خلال هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.
- يتم اختيار خدمه الاستعلام عن وافد هارب.
- يدخل المستخدم البيانات في الخانة المخصصة لها.
- يضغط المستخدم على خيار البحث.
- تظهر جميع المعلومات والبيانات بالتفصيل عن العامل الهارب.
- الاستعلام عن بلاغ هروب وزارة الداخلية
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.
- يتم اختيار خدمه الاستعلام عن وافد هارب.
- يدخل المستخدم البيانات في الخانة المخصصة لها .
- يضغط المستخدم على خيار البحث.
- تظهر جميع المعلومات والبيانات بالتفصيل عن العامل الهارب.
منصة أبشر الإلكترونية تقدم خدمة الاستعلام عن هروب العاملين الوافدين من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط المباشر.
- سجل الدخول إلى الحساب الشخصي.
- تظهر مجموعة من الاختيارات يضغط على الخدمات الإلكترونية.
- تظهر اختيارات متعددة يتم الضغط على خدمة الجوازات.
- في خدمة الجوازات تظهر الكثير من الاختيارات.
- نختار منها خدمة الاستعلام عن الوافدين.
- يتم إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع مع كتابة رمز التحقق المرئي.
- يتم الضغط على عرض.
- تظهر كافة البيانات عن حالة الوافد بالتفصيل.
الوسوم
الاستعلام عن بلاغ هروب عبر أبشر تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل في المملكة حتى يتمكن الأفراد من أن يستعلموا بالشكل الإلكتروني عن هروب عامل، وسوف نتعرف على الموضوع بالتفصيل من خلال هذا المقال.استعلام تغيب وافد
يتم تقديم الشكوى ضد هذا الوافد بأنه متغيب عن العمل، ويتم هذا الاستعلام من خلال هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- سجل دخول من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.
- تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها المستخدم الاستعلامات الإلكترونية.
- تظهر العديد من الاختيارات الأخرى يختار منها خدمة الاستعلام عن وافد متغيب.
- يظهر الموقع مجموعة من البيانات يتم كتابتها وأهمها رقم الإقامة وجواز السفر الخاصة بالوافد المتغيب.
- يتم كتابة رمز التحقق الذي يتكون من الرموز والأرقام، ويكون متواجد على الشاشة جميع المعلومات التي تخص الوافد المتغيب.
- يتم طباعة هذه المعلومات والاحتفاظ بها حتى يتم من خلالها تقديم الشكوى ضد العامل.
يتم من خلال هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.
- يتم اختيار خدمه الاستعلام عن وافد هارب.
- يدخل المستخدم البيانات في الخانة المخصصة لها.
- يضغط المستخدم على خيار البحث.
- تظهر جميع المعلومات والبيانات بالتفصيل عن العامل الهارب.
- الاستعلام عن بلاغ هروب وزارة الداخلية
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.
- يتم اختيار خدمه الاستعلام عن وافد هارب.
- يدخل المستخدم البيانات في الخانة المخصصة لها .
- يضغط المستخدم على خيار البحث.
- تظهر جميع المعلومات والبيانات بالتفصيل عن العامل الهارب.
منصة أبشر الإلكترونية تقدم خدمة الاستعلام عن هروب العاملين الوافدين من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط المباشر.
- سجل الدخول إلى الحساب الشخصي.
- تظهر مجموعة من الاختيارات يضغط على الخدمات الإلكترونية.
- تظهر اختيارات متعددة يتم الضغط على خدمة الجوازات.
- في خدمة الجوازات تظهر الكثير من الاختيارات.
- نختار منها خدمة الاستعلام عن الوافدين.
- يتم إدخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع مع كتابة رمز التحقق المرئي.
- يتم الضغط على عرض.
- تظهر كافة البيانات عن حالة الوافد بالتفصيل.
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