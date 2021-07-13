مفوضية اللاجئين: أفغانستان على شفا أزمة إنسانية

وحسبما نقلت "رويترز"، قال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية فى جنيف: "أفغانستان على شفا أزمة إنسانية أخرى، من الممكن تجنب ذلك، يتعين تجنب ذلك"، محذرًا من أن "الإخفاق فى التوصل لاتفاق سلام فى أفغانستان، والحد من العنف الراهن سيؤدى إلى المزيد من النزوح داخل البلاد، وإلى بلدان مجاورة وأبعد من ذلك".
وفى إفادة صحفية، اليوم، أشارت المفوضية إلى أن عددًا يقدر بنحو 270 ألفًا نزحوا فى الآونة الأخيرة داخل البلاد منذ يناير الماضى، ليرتفع إجمالى من اضطروا إلى الفرار من منازلهم إلى ما يتجاوز 3.5 مليون.
وقال بالوش، إن النازحين يرجعون السبب إلى الوضع الأمنى والابتزاز من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والعبوات الناسفة المزروعة على طرق رئيسية، فضلاً عن فقدان مصادر الدخل واضطراب الخدمات الاجتماعية.
كما أشارت المفوضية إلى أن عدد الضحايا من المدنيين زاد 29% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، نقلاً عن أرقام من بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان.
وقال بالوش: "نحث المجتمع الدولى على تكثيف الدعم لحكومة أفغانستان وشعبها وجيرانها فى هذا الوقت العصيب".
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