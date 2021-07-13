الأرصاد السعودية: موسم حج هذا العام يشهد طقس شديد الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التنفيذى للمركز الوطنى للأرصاد أيمن بن سالم غلام، أن طقس المشاعر فى موسم حج هذا العام يشهد طقس شديد الحرارة وقد تصل إلى 45 درجة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.





وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج، حيث أكد جاهزية المركز فى متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز. وتابع غلام الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التى بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر 100%، كما تابع أيضا طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ فى حالة وجود ظواهر جوية حادة.

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