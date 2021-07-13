اتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري بين إثيوبيا وروسيا

أديس أبابا ـ د.ب.ا: وقعت أديس أبابا وموسكو عدة اتفاقيات في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري الإثيوبي ـ الروسي بحسب جهاز قوة الدفاع الوطني الإثيوبي.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة الدفاع الإثيوبية مارتا لويجي في ختام الاجتماع إن الاتفاقية الحالية ستعزز الصداقة طويلة الأمد بين البلدين وتمكنهما من العمل معًا بشكل أوثق، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وتم خلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام بهدف تعزيز التعاون العسكري تقييم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المشاورة المشتركة العاشرة.

وأشارت وزيرة الدولة إلى أن الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا.

يشار إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن إدارات الخدمات الفنية للقوات المسلحة الروسية وإدارات قوة الدفاع الوطني الإثيوبية.

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