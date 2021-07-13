رابط التسجيل في تطبيق جاهز مطعم أو سائق jahez

رابط التسجيل في تطبيق جاهز في السعودية، حيث يعتبر تطبيق جاهز هو أحد التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تم تقنينها من أجل توفير خدمات التوصيل الخاصة بطلبات الطعام الي المنازل، ولا يهتم التطبيق بخدمات توصيل الطلبات المتعلقة بالمطاعم فقط بل يوفر خدمة جديدة وهي خدمة التوصيل الخاص بطعام المنازل، ومن مميزات البرنامج أنه يوفر التسجيل من خلال تطبيق جاهز للأفراد الطهاة المتميزين، ومنحهم الفرصة من أجل عرض المأكولات الخاصة بهم من أجل توصيلها للمواطنين الراغبين في الحصول عليها، ويتم ذلك من خلال تعاون مشترك بين تطبيق جاهز ومع تطبيق تسعة أعشار الذي يقدم نفس الخدمة، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في جاهز ورابط التسجيل في تطبيق جاهز في السعودية.

شروط التسجيل في تطبيق جاهز

تطبيق جاهز لتوصيل الطعام الخاص يسمح بتسجيل خدمات السائقين سواء من المواطنين السعوديين أو السائقين من جنسية مختلفة من أجل الاندماج مع فريق العمل الخاص بالتطبيق بجميع مدن المملكة العربية السعودية، ولكن يتم التسجيل وفق بعض الشروط التي يجب توافرها التالية:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل بتطبيق جاهز يمتلك رخصة إقامة سارية الصلاحية.

لابد من أن يكون بحوزة الشخص رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن يكون بحوزة الشخص استمارة سيارة سارية الصلاحية.

يجب أن يكون بحوزة الشخص سيارة لا يقل الموديل الخاص بها عن عام 2021 مع توافر تفويض السيارة في حالة إذا كانت بنظام الإيجار.

يجب دفع مبلغ 2000 ريال سعودي للأدوات الخاصة بتطبيق جاهز والتي يتم تحديدها من خلال إدارة التطبيق.

طريقة التسجيل في تطبيق جاهز jahez

يوفر تطبيق جاهز التسجيل في البرنامج من خلال بعض الخطوات الرئيسية التي تتم كالتالي: