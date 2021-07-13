عاجل.. البرلمان النمساوى يقر قوانين لمكافحة الإرهاب تتضمن حظر جماعة الإخوان

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، أكد أن التشريعات الجديدة تتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الدينى واستغلال شبكة الانترنت فى هذه الأغراض.

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