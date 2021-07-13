طريقة التبرع في منصة إحسان أضاحي 2021 من الموضوعات التي يبحث عنها فئة عريضة من المجتمع السعودي مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وتعتبر منصة إحسان من المنصات الإلكترونية التي تشارك في توفير العديد من الأعمال الخيرية من ضمها التأكد من توصيل الأضحية لكافة المحتاجين في أرجاء المملكة.

طريقة التبرع في منصة إحسان أضاحي 2021

منصة إحسان الإلكترونية هي أكبر المنصات التي تساعد على توفير العديد من أعمال الخير للمحتاجين، كما صرحت مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك أنه يمكن لكافة سكان المملكة والمقيمين فيها بالتبرع لاضحية العيد من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الإلكترونية.

اختيار برنامج الأضاحي من قائمة البرامج الموجودة على المنصة.

اختيار (أطلب الآن) ومن بعدها سوف تظهر مجموعة من الاختيارات التي تتيحها المنصة.

اختيار ثمن الأضحية والمتابعة.

إدراج رقم الهاتف لكي تتمكن من متابعة الطلب.

إدراج وسيلة الدفع التي ترغب بها.

اختيار نوع الأضحية والعدد الذي ترغب في شرائه.

اتباع خطوات الدفع، وبعد الانتهاء يمكن تتبع حالة الأضحية من خلال الرسائل النصية التي تصل على الرقم التابع للطلب.





كم سعر الاضحية على منصة إحسان الإلكترونية؟

منصة إحسان الخيرية تقع تحت إشراف عدد من الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية وغيرها من الأماكن الأخرى مما يجعلها مكان موثوق لكافة السعوديين.

وقد أوضحت المنصة عبر الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي أن أسعار الأضحية الموجودة في الوقت الحالي لكافة الأفراد تبدأ من 799 ريال سعودي، ويمكن الزيادة عن هذا السعر في حالة الرغبة في ذلك.

متابعة حالة الأضحية على منصة إحسان الإلكترونية

خلال القيام بتسجيل الأضحية يتم إرفاق رقم الهاتف الخاص بالمتبرع والذي يتم إرسال حالة الأضحية علية أول بأول، ولكن يمكن متابعة الاضحية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة إحسان الخيرية.

اختيار تتبع حالة الطلب.

كتابة رقم الطلب الخاص بالاضحية والضغط على كلمة (بحث).

بعدها سوف تظهر حالة الأضحية الخاصة بصاحب الطلب بالتفصيل، وهكذا نكون قد أوضحنا من خلال السطور السابقة طريقة التبرع في منصة إحسان أضاحي 2021.