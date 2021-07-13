وزارة الإعمار والإسكان رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عبر موقع moch.gov.iq من أهم ما يبحث عنه العراقين هذه الأيام، فقد كشف السيد كاظمي عن طرح 500 ألف قطع أرض سكنية لجميع المواطنين العراقين وأضاف أنه سوف يتم طرح آلية التقديم خلال شهر تموز يوليو وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة للشباب العراقي وفي السطور المقبلة نتعرف على التفاصيل.وزارة الإعمار والإسكان العراقية
لقد أطلقت وزارة الإعمار والإسكان العراقية مبادرة لتوزيع الأراضي السكنية على كافة المواطنين خلال الشهر الحالي، هذا وقد ووضعت الكثير من التسهيلات حتى تُمكن جميع الفئات من شراء تلك الأراضي السكنية بسهولة، والتي تتضمن كل من الفقراء والكاسبين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالعراق، وقد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن لكل محافظة تاريخ محدد، حتى لا يحدث ضغط على الموقع وتسهيل الأمر على كافة المتقدمين على منح الأراضي السكنية العراقية.تقديم الأراضي السكنية 2021 العراق
قد انتهت الوزارة الأيام الماضية من بعض المحافظات وظلت باقي المحافظات على النحو الآتي:
- موعد التقدم لمحافظة كركوك الثلاثاء الموافق 13 تموز يوليو.
- موعد التقدم لمحافظة بابل الأربعاء الموافق 14 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة البصرة الخميس الموافق 15 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة المثني الجمعة الموافق 16 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة ميثان السبت الموافق 17 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة الانبار الأحد الموافق 18 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة واسط الإثنين الموافق 19 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة ديالي الثلاثاء الموافق 20 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة ذي كار الأربعاء الموافق 21 تموز.
يمكن التقدم لملء استمارة تقديم الأراضي السكنية العراق 2021 على النحو الآتي:
- الدخول إلى رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان العراقية.
- الضغط على تبويب المادة 25 ومنه النقر على تقديم للمادة 25.
- تجد أمامك خيارين انقر على أضغط هنا بجانب الخيار الأول ثم ابدأ بملء الخانات ولابد من توافر معلومات عن قطع الأرض لديك واسم المقاطعة والمحافظة والانتباه لأيام التقديم.
- النقر على التالي ثم تظهر استمارة بها رقم الطلب قم بطباعتها.
- بعد التوقيع اسحبها إلكترونيًا وارفعها على الموقع بعد التوقيع عليها.
- انقر على الخيار الثاني عمل صورة لطلب شراء قطعة أرض موقعه من المواطن وارفع المستند السابق.
- ادخل اسمك الرباعي ورقم الاستمارة واستمارة طلب الشراء والمستندات المطلوبة.
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وزارة الإعمار والإسكان رابط تقديم الأراضي السكنية 2021 عبر موقع moch.gov.iq من أهم ما يبحث عنه العراقين هذه الأيام، فقد كشف السيد كاظمي عن طرح 500 ألف قطع أرض سكنية لجميع المواطنين العراقين وأضاف أنه سوف يتم طرح آلية التقديم خلال شهر تموز يوليو وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة للشباب العراقي وفي السطور المقبلة نتعرف على التفاصيل.وزارة الإعمار والإسكان العراقية
لقد أطلقت وزارة الإعمار والإسكان العراقية مبادرة لتوزيع الأراضي السكنية على كافة المواطنين خلال الشهر الحالي، هذا وقد ووضعت الكثير من التسهيلات حتى تُمكن جميع الفئات من شراء تلك الأراضي السكنية بسهولة، والتي تتضمن كل من الفقراء والكاسبين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالعراق، وقد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن لكل محافظة تاريخ محدد، حتى لا يحدث ضغط على الموقع وتسهيل الأمر على كافة المتقدمين على منح الأراضي السكنية العراقية.تقديم الأراضي السكنية 2021 العراق
قد انتهت الوزارة الأيام الماضية من بعض المحافظات وظلت باقي المحافظات على النحو الآتي:
- موعد التقدم لمحافظة كركوك الثلاثاء الموافق 13 تموز يوليو.
- موعد التقدم لمحافظة بابل الأربعاء الموافق 14 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة البصرة الخميس الموافق 15 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة المثني الجمعة الموافق 16 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة ميثان السبت الموافق 17 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة الانبار الأحد الموافق 18 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة واسط الإثنين الموافق 19 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة ديالي الثلاثاء الموافق 20 تموز.
- موعد التقدم لمحافظة ذي كار الأربعاء الموافق 21 تموز.
يمكن التقدم لملء استمارة تقديم الأراضي السكنية العراق 2021 على النحو الآتي:
- الدخول إلى رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان العراقية.
- الضغط على تبويب المادة 25 ومنه النقر على تقديم للمادة 25.
- تجد أمامك خيارين انقر على أضغط هنا بجانب الخيار الأول ثم ابدأ بملء الخانات ولابد من توافر معلومات عن قطع الأرض لديك واسم المقاطعة والمحافظة والانتباه لأيام التقديم.
- النقر على التالي ثم تظهر استمارة بها رقم الطلب قم بطباعتها.
- بعد التوقيع اسحبها إلكترونيًا وارفعها على الموقع بعد التوقيع عليها.
- انقر على الخيار الثاني عمل صورة لطلب شراء قطعة أرض موقعه من المواطن وارفع المستند السابق.
- ادخل اسمك الرباعي ورقم الاستمارة واستمارة طلب الشراء والمستندات المطلوبة.
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