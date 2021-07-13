حادث تصادم "مأساوي" جنوبي القاهرة

صدمت سيارة ملاكي يقودها موظف، قوة من مباحث قسم شرطة 15 مايو جنوبي القاهرة، خلال معاينتهم لموقع حادث اشتعال سيارة نقل مواد بترولية.
وحسب مصدر أمني قال لموقع دوت الخليج إن السيارة الملاكي كانت مسرعة على الطريق الدائري الأوسطي ولم يتمكن قائدها من التحكم فيها فاصطدمت بالقوة الأمنية التي كانت تعاين موقع اشتعال سيارة المواد البترولية.
وأضاف المصدر أن الاصطدام أسفر عن مقتل أمين شرطة، وإصابة رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو و4 آخرين من القوة الأمنية التي كانت مكلفة بفحص بلاغ اشتعال سيارة نقل المواد البترولية.
وتم نقل المصابين للمستشفيات فيما تم التحفظ على قائد السيارة الملاكي المتسببة في الحادث، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
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