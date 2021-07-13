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دوت الخليج :- أجرت السعودية تحديثا على أنواع اللقاحات التي كانت قد اشترطتها لدخول اراضيها .
وتضمن التعديل السماح بمتلقي لقاح سينوفارم بدخول أراضيها ولكن شريطة أن يكون متلقي هذا اللقاح الصيني قد تطعموا بلقاح معتمد اوروبيا من مثل استرازينكا أو فايزر وغيره .
وتقول المعلومات بان مراسلات تتم بين وزارة الخارجية في الاردن والسلطات السعودية للسماح لمتلقي سينوفارم بالدخول في انتظار ما ستسفر عنه هذه الأتصالات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسمح بدخول الاردنيين متلقي سينوفارم شريطة تلقيهم جرعة ثالثة محفزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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