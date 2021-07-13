شروط تمويل شخصي للأفراد بدون كفيل من شركة متاجر للتمويل بالمملكة

شروط تمويل شخصي للأفراد بدون كفيل من شركة متاجر للتمويل تعد الشركة من الشركات الرائدة في البيع بالتقسيط بالمملكة، وبدأ نشاط الشركة في جده ثم فتح فرع بالرياض ومكة والدمام والطائف، وفرع الرياض هو المركز الرئيسي للشركة، فغطت الشركة بفروعها مناطق بالمملكة، ويقوم نشاط الشركة على بيع العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتستهدف الشركة بمنتجاتها شريحة قطاع الأفراد من الموظفين الحكوميين مدنيين أو عسكريين، وكذلك شريحة الأفراد من منسوبي القطاعات شبه الحكومية، والشركات المساهمة وموظفي البنوك، وقد تم تطوير هذه الخدمات وفق برامج ومنتجات متخصصة، ومن هذا المقال وموقع ثقفني سنتعرف علي شركة متاجر للتمويل.

شروط تمويل شخصي للأفراد بدون كفيل من شركة متاجر للتمويل

أولا سنتكلم علي شروط التمويل من شركة متاجر للتمويل:

عمر العميل ما بين واحد وعشرون سنة إلي خمس وستون سنة. الحد الأدنى لراتب العميل والكفيل أربعة ألاف ريال سعودي. الحد الأدنى لمبلغ البيع خمسة الآف ريال سعودي. ثم تصل مدة التمويل إلى خمس سنوات. الحد الأدنى للخدمة ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص. البيع لجميع مناطق المملكة. يكون الكفيل من أحد المناطق المتواجد فيها فروع الشركة. ثم أيضا بدون رسوم إدارية. البيع بدون كفيل لكافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية مع تطبيق الشروط والأحكام.

عدم وجود أي شروط بالضمان أو الكفيل. الالتزام بدفع الأقساط هو الشرط الوحيد. يمكنك استثمار التمويل في مشروع، ولك مطلق الحرية في اختيار المشروع. تتعامل الشركة بمرونة اكبر من البنوك. تعمل علي تمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة والشركات. لا يقتصر التمويل علي السعودين فقط ثم أيضا المقيمين. ثم التمويل أيضا للمتقاعدين مع شروط بسيطة.

بطاقة الهوية سارية. ثم يكون سعودي الجنسية. لا يقل عمر العميل عن واحد وعشرون عاما. يحصل المواطن السعودي علي تمويل يصل 1,500,0000 ريال سعودي. يعمل بالقطاع الحكومي. أما إذا كان في القطاع الخاص أن يكون الراتب لا يقل 3500 ريال سعودي. يشترط الدوام في العمل مع إحضار خطاب بذلك. إذا كان مقيما يشترط أن يكون راتبه لا يقل 5000 ريال سعودي.

يحصل المتقاعد علي 500,000 ريال كحد اقصي. عمر المتقدم لايقل عن أربعون عاما ولا يزيد عن ستون عاما. المعاش التقاعدي لايقل عن ألفان ريال سعودي. أن يكون مشترك في برنامج التقاعد التي أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للشركة. الضغط علي تمويل أفراد. تعبئة النموذج من البيانات المطلوبة، الاسم، الجوال، البريد الإلكتروني، رقم الهوية، مبلغ التمويل، الراتب، مبلغ التقسيط شهريا، جهة العمل، المدينة، نوع الالتزام عقاري أم شخصي، حدد اقرب فرع للشركة، حدد وقت الاتصال بك. الضغط علي انت لست روبتا، ثم الموافقة علي الشروط والأحكام. إرسال الطلب.

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