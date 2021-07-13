رابط فحص 100 دولار شهر يوليو 7 2021 المنحة القطرية query.gov.ps

رابط فحص 100 دولار شهر 7، يبحث الكثير من المواطنين الفلسطينيين كل شهر عن رابط فحص المنحة القطرية، وهي عبارة عن 100 دولار مقدمة من قطر إلى أهالي قطاع غزة بفلسطين، كنوع من الدعم، وينتظر الكثير من المواطنين تفعيل موقع الفحص من قبل وزارة الاتصالات الفلسطينية بقطاع غزة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

المنحة القطرية

المنحة القطرية هي عبارة عن نوع من الدعم الخيري مقدم من قطر إلى أهل غزة، ويستفيد من هذه المنحة بقطاع غزة بفلسطين الحبيبة أكثر من 100 ألف أسرة، ويمكن للأشخاص المستفيدين من المنحة الاستعلام عنها من خلال الرابط الخاص بوزارة الاتصالات الفلسطينية فور تفعيله.

وقد زاد البحث عن المنحة القطرية 100 دولار لشهر يوليو 2021، وهذا لاقتراب موعد عيد الاضحى ورغبة الأهالي في شراء مستلزمات العيد، فتابعوا معنا.

وقد تأخرت المنحة القطرية هذا الشهر عن المواطنين بسبب وجود عدة مشاكل في تنظيم دخول المنحة وتوزيعها، وقد وقد تم التوافق عليها بوساطة مصرية، حيث يبلغ المبلغ الإجمالي الذي يدخل كل شهر حسب التقارير حوالي 30 مليون دولار، وستنزل المنحة قريبا حسب ما جاء في المصدر.

رابط فحص 100 دولار

وعندما تقوم وزارة الاتصالات بتفعيل رابط الفحص، يمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة وهذا إلكترونيا من موقع وزارة الاتصالات بغزة، وحتى يمكنك ذلك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط فحص 100 دولار شهر 7 عن طريق الموقع الرسمي query.gov.ps.

اضغط على زر المنحة القطرية.

اكتب رقم الهوية الخاصة بالمترشح، وهذا في الخانة الخاصة بها.

قم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بك.

بعدها اضغط على أيقونة الاستعلام، وهذا لتظهر لك النتيجة، وهل المترشح سيحصل على المنحة هذا الشهر أم لا.

شروط استلام المنحة القطرية 100 دولار

وعند الذهاب لاستلام المنحة القطرية 100 دولار الخاصة بك، يجب عليك اتباع عدة شروط، وهذا حتى لا تواجه أية مشاكل في استلام الدعم، وهي كالآتي:

اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ويجب عليك ارتداء الكمامة الخاصة بك، ويجب عليه إحضار قلم خاص به.

أن يذهب المترشح لاستلام الدعم بنفسه، ويجب أن يكون معه بطاقة التعريف الشخصية الخاصة به.

كتابة الاسم ورقم الجوال في إيصال الاستلام الخاص بالمنحة.

وقد تأخرت المنحة هذا الشهر بسبب وجود عدة مشاكل، ولكن تم الوصول إلى اتفاق بخصوصها، وسيتم صرفها خلال الفترة القادمة، وسوف نعلمكم في حالة تفعيل رابط فحص 100 دولار لشهر 7، فتابعوا معنا.