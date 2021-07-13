رابط نتائج السيزيام تونس 2021 نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 6web.tn

رابط نتائج السيزيام تونس 2021، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب موعد إعلان نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، هذا وقد أكدت وزارة التربية التونسية على أن عدد المطلوبين نحو 3425 مقعد، بحيث لن يتجاوز عدد المترشحين لكل قاعة غير 12 مقعد فقط، وقد ذكرت الوزارة أن المتقدمين على المناظرة بلغ عددهم نحو 54.087 طالب وطالبة، وتعتبر هذه النتائج من أهم النتائج التي ينتظرها طلاب المدارس الإعدادية، نظراً لقبول الطلاب الحاصلين على درجة 15 من 20 في اختبارات المناظرة السيزيام، وقد بدأ التسجيل لهذه المناظرة في 9 جويلية الجاري على أن تُعلن النتائج يوم الأربعاء الموافق 14 من نفس الشهر.طرق استخراج نتائج السيزيام 2021
- الدخول على الموقع الإلكتروني “6web.tn“.
- أو القيام بإرسال رسالة نصية عبر خدمة الإرساليات القصيرة على رقم “85005”.
- وذلك بكتابة SIX ثم مسافة قصيرة ورقم التسجيل في الامتحان.
أكد فتحي السلاوتي وزير التربية التونسي، على أن نتائج السيزيام ستكون متوافره في موعدها المحدد والتعرف عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة، ونوه الوزير على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامة المترشحين خلال الحضور بالقاعات المخصصة لذلك، وأن هذه الإجراءات تم تفعيلها للحفاظ على سلامة الجميع سواء الطلاب أو العاملين بالتعليم لمنع العدوي بفيروس كورونا.شروط القبول في السيزيام
- أن يكون المترشح حاصل على معدل عام من المناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لا يقل عن 15 من 20.
- يمكن قبول المترشحين المترتبين تفاضلياً من ضمن مجموعة المؤهلين الأول لحين استنفاذ طاقة الاستيعاب، بحيث لا يقل المعدل المطلوب عن 14 من 20.
تعمل وزارة التربية التونسية خلال الفترة الأخيرة جاهدةً، للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان بعد انتشار فيروس كوفيد 19 وتأثيره على سير العملية التعليمية، لذلك تقوم الوزارة بإعلان نتائج البكالوريا التونسية 2021 إلكترونياً، ضمن خطة الوزارة في التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكذالك العاملين بالوزارة، وتشمل هذه الخطة إعلان نتائج مناظرة السيزيام 2021 إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية، منعاً للاختلاط والتزاحم تنفيذاً لقرارات الحكومة التونسية لمنع انتشار عدوي الفيروس.
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رابط نتائج السيزيام تونس 2021، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب موعد إعلان نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، هذا وقد أكدت وزارة التربية التونسية على أن عدد المطلوبين نحو 3425 مقعد، بحيث لن يتجاوز عدد المترشحين لكل قاعة غير 12 مقعد فقط، وقد ذكرت الوزارة أن المتقدمين على المناظرة بلغ عددهم نحو 54.087 طالب وطالبة، وتعتبر هذه النتائج من أهم النتائج التي ينتظرها طلاب المدارس الإعدادية، نظراً لقبول الطلاب الحاصلين على درجة 15 من 20 في اختبارات المناظرة السيزيام، وقد بدأ التسجيل لهذه المناظرة في 9 جويلية الجاري على أن تُعلن النتائج يوم الأربعاء الموافق 14 من نفس الشهر.طرق استخراج نتائج السيزيام 2021
- الدخول على الموقع الإلكتروني “6web.tn“.
- أو القيام بإرسال رسالة نصية عبر خدمة الإرساليات القصيرة على رقم “85005”.
- وذلك بكتابة SIX ثم مسافة قصيرة ورقم التسجيل في الامتحان.
أكد فتحي السلاوتي وزير التربية التونسي، على أن نتائج السيزيام ستكون متوافره في موعدها المحدد والتعرف عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة، ونوه الوزير على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامة المترشحين خلال الحضور بالقاعات المخصصة لذلك، وأن هذه الإجراءات تم تفعيلها للحفاظ على سلامة الجميع سواء الطلاب أو العاملين بالتعليم لمنع العدوي بفيروس كورونا.شروط القبول في السيزيام
- أن يكون المترشح حاصل على معدل عام من المناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لا يقل عن 15 من 20.
- يمكن قبول المترشحين المترتبين تفاضلياً من ضمن مجموعة المؤهلين الأول لحين استنفاذ طاقة الاستيعاب، بحيث لا يقل المعدل المطلوب عن 14 من 20.
تعمل وزارة التربية التونسية خلال الفترة الأخيرة جاهدةً، للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان بعد انتشار فيروس كوفيد 19 وتأثيره على سير العملية التعليمية، لذلك تقوم الوزارة بإعلان نتائج البكالوريا التونسية 2021 إلكترونياً، ضمن خطة الوزارة في التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكذالك العاملين بالوزارة، وتشمل هذه الخطة إعلان نتائج مناظرة السيزيام 2021 إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية، منعاً للاختلاط والتزاحم تنفيذاً لقرارات الحكومة التونسية لمنع انتشار عدوي الفيروس.
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