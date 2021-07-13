السعودية تحدد 3 محظورات على حجّاج هذا العام

جدة - نرمين السيد - حددت الجهات المختصة فى المملكة العربية السعودية، ثلاث محظورات يجب على الحاج تجنبها فى مرحلة طواف القدوم هذا العام، منها عدم اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.





وحسبما أوردت صحيفة "مكة" السعودية، فى عددها اليوم الثلاثاء، قالت مصادر سعودية إنه يُحظر على الحاج أيضاً الحجز فى الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم، بالإضافة إلى منعهم من الانتظار فى المسجد الحرام لأداء الصلوات خلال موسم حج.

كما أوضحت المصادر السعودية أن قدوم الحجاج إلى الحرم المكى سيكون عبر الحافلات المخصصة لذلك فقط، والتى ستقلهم من مراكز الاستقبال بالعاصمة المقدسة إلى المسجد الحرام، بواقع 20 حاجًا لكل حافلة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت فى وقت سابق، انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكترونى لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، ويمثلون 150 دولة، وفقًا للأعداد المعتمدة لحج هذا العام.