العراق: لجنة الصحة والبيئة تطالب بفتح تحقيق عاجل فى حريق مستشفى الناصرية

جدة - نرمين السيد - أدانت لجنة الصحة والبيئة فى البرلمان العراقى، اليوم الثلاثاء، الإهمال والتقصير الذى تسبب فى نشوب حريق بمستشفى الإمام الحسين فى الناصرية، وراح ضحيته العشرات من المواطنين.





وحسبما جاء فى بيان صحف، طالبت اللجنة الحكومة العراقية بـ"فتح تحقيق عاجل وإشراك اللجنة فى التحقيق، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت إهماله وتقصيره فى توفير مستلزمات السلامة فى المستشفى، ووضع نهاية لمسلسل الموت فى المستشفيات التى يجب أن تكون مكانًا آمنًا ينعم فيه المرضى بالراحة والإطمئنان، ويحصلون فيه على العلاج بدلاً من إنهاء حياتهم فى حريق غامض والكل يتملص من المسؤولية وتسجل الكارثة ضد مجهول".

وأشار اللجنة البرلمانية، إلى أن "هذه الكارثة لو حصلت فى أية دولة أخرى فقد تكون سببًا لاستقالة الحكومة بالكامل، ثم يحال المقصرون إلى المحاكم المختصة، لكنها تحصل فى العراق وتتكرر عدة مرات بلا رادع، وكأن أرواح الناس لاقيمة لها".

وقالت اللجنة: "نحن على يقين أن الجهات الحكومية لو كانت قد وضعت عقوبات رادعة بحق المقصرين الذين تسببوا بمثل هكذا كوارث سابقاً، لما تكرر وقوعها"، مؤكدة أنهم ينتظرون "نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها 3 أيام، وبخلاف ذلك سنتخذ إجراءات من خلال عملنا النيابى، ونقوم بسلسلة استجوابات من أدنى منصب الى أعلى منصب".