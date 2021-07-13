طريقة عمل ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وشد الجلد بنتائج سريعة وفعالة

ماسك النشا والليمون ، هو أحد الوصفات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة ويتكون من مكونات متوفرة في كل بيت كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها كما أنه أنه يتكون من مكونات طبيعية مئة في المئة كما يمكن إعداد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة في المنزل مثل صابونة الأرز لتصفية وتنقية البشرة وصابونة الخيار لترطيب البشرة وكذلك أيضا صابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وشد الجلد. مكونات ماسك النشا والليمون مكونات ماسك النشا والليمون يتكون ماسك النشا والليمون من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة وكذلك طبيعية مئة في ويمكن إعدادها بكل سهولة وهي كالتالي: أربع ملاعق صغيرة من عصير ثمرة الليمون.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

بياض بيضة. الماسكات تعد من أسهل طرق العناية بالبشرة في التحضير فلا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد ولا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة وطريقة تحضير ماسك النشا والليمون كالتالي: نقوم بجلب إناء ونضع فيه الأربع ملاعق من عصير الليمون وبياض البيضة، ثم نقوم بخفقهم جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتي العسل الأبيض والأربع ملاعق من النشا بالتدريج علي الخليط.

ونعجن المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة ويكون بعد ذلك الماسك جاهز للاستخدام. طريقة الاستعمال طريقة استعمال الماسكات تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وطريقة استعمال ماسك النشا كالتالي:

نقوم بوضع عجينة الماسك علي الوجه ونوزعها جيدا.

بعد ذلك نترك الماسك علي الوجه لمدة نصف ساعة حتى، ثم نقوم بغسل الوجه بعد ذلك بالماء البارد ويكرر مرة أسبوعيا.

ماسك النشا والليمون ، هو أحد الوصفات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة ويتكون من مكونات متوفرة في كل بيت كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها كما أنه أنه يتكون من مكونات طبيعية مئة في المئة كما يمكن إعداد العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة في المنزل مثل صابونة الأرز لتصفية وتنقية البشرة وصابونة الخيار لترطيب البشرة وكذلك أيضا صابونة الجرجير المفيدة جدا للشعر وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وشد الجلد. مكونات ماسك النشا والليمون مكونات ماسك النشا والليمون يتكون ماسك النشا والليمون من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة وكذلك طبيعية مئة في ويمكن إعدادها بكل سهولة وهي كالتالي: أربع ملاعق صغيرة من عصير ثمرة الليمون.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

بياض بيضة. الماسكات تعد من أسهل طرق العناية بالبشرة في التحضير فلا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد ولا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة وطريقة تحضير ماسك النشا والليمون كالتالي: نقوم بجلب إناء ونضع فيه الأربع ملاعق من عصير الليمون وبياض البيضة، ثم نقوم بخفقهم جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتي العسل الأبيض والأربع ملاعق من النشا بالتدريج علي الخليط.

ونعجن المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة ويكون بعد ذلك الماسك جاهز للاستخدام. طريقة الاستعمال طريقة استعمال الماسكات تختلف باختلاف أنواع البشرة واختلاف المكونات التي يحتوي عليها الماسك وطريقة استعمال ماسك النشا كالتالي:

نقوم بوضع عجينة الماسك علي الوجه ونوزعها جيدا.

بعد ذلك نترك الماسك علي الوجه لمدة نصف ساعة حتى، ثم نقوم بغسل الوجه بعد ذلك بالماء البارد ويكرر مرة أسبوعيا.

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