التمويل الشخصي عبر مصرف البلاد للأفراد.. تمويل الأسهم المزايا والشروط

يتيح مصرف البلاد التمويل الشخصي بعدة أنواع لعملائه في المملكة، ويساعد التمويل الخاص بالأفراد لتأثيث المنزل أو من أجل إتمام الزواج أو لعدة أسباب مشابهة كدفع أقساط التعليم للأبناء، وفي هذا الصدد يقدم بنك البلاد تمويل شخصي للأفراد المقيمين والمواطنين في المملكة، ولكن وفق شروط محددة من قبل إدارة البنك، هذا ويعد التمويل متوافقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع بفترة تسديد سلسة.

التمويل الشخصي الجديد ما هي مزاياه من خلال مصرف البلاد

يوجد عدد من المزايا المرافقة للتمويل، موضحة فيما يلي:

أولا التوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئها

السرعة في إتمام إجراءات استمارة التمويل

تسديد التمويل سيكون خلال فترة لا تتجاوز 60 شهر

التسديد المبكر متى ما شاء العميل بناء على ضوابط البنك المركزي السعودي

إمكانية تسديد أقساط التمويل الشخصي من بنك البلاد بالتناسب مع دخل العميل الشهري

بالتناسب مع دخل العميل الشهري تمويل بنك البلاد بدون كفيل

إمكانية تمويل الموظفين المتقاعدين من وظيفتهم

يستطيع منسوبي البنوك الموجودة في المملكة الحصول على تمويل بنك البلاد بدون تحويل الراتب

هذا التمويل متاح للمواطنين والمقيمين معا

هناك إمكانية لشراء الأسهم من أي شركة من قائمة الأسهم التي تعتمدها اللجنة الشرعية والمحددة من طرف البنك.

سن العميل يشترط أن يتخطى ثمانية عشر عام

العميل يشترط أن يكون في عمله في إحدى المنشآت التي يعتمدها البنك سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص

صافي الراتب 3.000 ريال سعودي للسعوديين على الأقل و3500 ريال للمقيمين الراغبين بالحصول على هذا القرض

يشترط وجود حساب جاري في بنك البلاد للعميل.

ما هي شروط تمويل الأفراد الجديدالمستندات المطلوبة ورابط التقديم على منتج تمويل الأسهم

لإتمام عملية التقديم التوجه إلى تسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية لبنك البلاد والضغط على التقدم بالطلب على التمويل، ومن ثم وضع المعلومات المالية والشخصية الخاصة بالعميل الراغب بالحصول علي قرض بنك البلاد، ومن ثم إرسال الطلب وانتظار الرد من البنك، وفيما يلي المستندات اللازمة لتحصيل تمويل الأفراد: