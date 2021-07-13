قائد أمن الحج: تم تحديد عدد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء زايد الطويان، قائد أمن الحج، أنه سيكون هناك تصاريح من وزارة الداخلية للعاملين فى منطقة الحرم والمشاعر المقدسة، مشددا على عدم السماح بدخول أى شخص دون تصريح إلكترونى، كاشفا عن وجود طوق أمنى يحيط المشاعر المقدسة والحرم الشريف.





وقال قائد أمن الحج، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن تحديد عدد الحجاج لهذا العام جاء نتيجة جائحة كورونا، موضحًا أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط. وأضاف أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر، مؤكدا أن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات. وكان مفتى المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قال إن قيادة المملكة تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرفا وفخرا لها وسخرت جميع إمكانياتها لخدمتهم وتيسير فريضة الحج لهم ليؤدوها بكل يسر وسهولة، وانطلاقا من حرصها الشديد على تحقيق مصالح المسلمين، والحفاظ على كل ما فيه نفع لهم وحفاظ على سلامتهم، وإبعاد كل ما فيه أذى لهم وإضرار بهم، وضعت العناية بسلامة الحجاج وضيوف الرحمن فى مقدمة اهتماماتها، وفقا لواس.

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