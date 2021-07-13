وزارة التربية والتعليم الإماراتية تعلن أسماء أوائل أختبار الإمارات القياسي “إنجاز” للإماراتيين والمقيمين

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أسماء أوائل أختبار الإمارات القياسي “إنجاز”، والذي تعقده كل عام للطلبة الناجحين في الصف الثاني عشر، والمطلوب للتقديم في الجامعات، وجاء على موقع الوزارة الرسمي على تويتر أسماء الطلبة أل 50 من الطلبة الإماراتيين، وأسماء الطلبة أل 50 من الميميين من الأجانب، وجاء في بيان الوزارة أن عدد الاختبارات في العام الدراسي الماضي 2021/2021، وصل إلي 163426 أختبار، وفيما يلي أسماء الطلبة الأوائل من الإماراتيين والأجانب.

أسماء أوائل أختبار الإمارات القياسي من الإماراتيين.

هنأ السيد وزير التربية والتعليم الإماراتي السيد / حسين ألحمادي، الطلبة المتفوقين في الاختبار وصرح أن الطلبة أظهروا تفوق وأفضل أداء كلي في المواد الأربع الخاصة بالاختبار، وهي مواد ” اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الرياضيات”، وقال الوزير أن الوزارة تسعى دائماً للتطوير في وسائل التقييم للطلبة وأن أختبار الإمارات القياسي أحدث نقله نوعية في التعليم، وأصبح مؤشر هام ورئيسي في جمع البيانات الدقيقة في مدى مهارات وتحصيل الطلاب في المواد الأساسية السابق ذكرها.

أسماء أوائل أختبار الإمارات القياسي من المقيمين

أختبار الإمارات القياسي يهدف في الأساس إلي قياس مدى تحصيل الطلاب، وفق المعايير الموضوعة من قبل خبراء وزارة التربية والتعليم الإماراتيين، لقياس المهارات التي أكتسبها الطلاب من المواد الأساسية، حتى تكون دليل إرشادي للتقديم في المرحلة الجامعية القادمة وهي الأهم في حياة الطالب العلمية.

وزارة التربية والتعليم الإماراتية

تسعى وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات إلي أن تطبق أحدث أساليب التعليم في العالم، وكذالك التقييم يخضع لأسس ليمية عالمية تهدف إلي قياس مدى تميز الطالب في مجال معين، وتسعى لتنمية المهارات له في ذالك المجال، وأصبحت دولة الإمارات الآن تحتل ترتيب متقدم بين الدول في جودة التعليم.

نبذة مختصرة عن أختبار الإمارات القياسي EM SAT

هو مجموعة من الاختبارات الإلكترونية التي تعدها وزارة التربية والتعليم الإماراتية، التي تقيس مهارات الطالب في المواد الأساسية ومبنية على معايير وطنية تهدف لقياس وتقييم أداء الطلبة، وهي تطبق على مجموعة من المراحل التعليمية مثل المرحلة الثانوية لتكون معيار لدخول المرحلة الجامعية.