رئيس البرلمان العربى يعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لحكومة وبرلمان وشعب جمهورية العراق فى ضحايا حادث الحريق المروع الذى وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذى قار، والذى أسفر عن مصرع وإصابة العشرات .





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