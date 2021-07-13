عون لـ الاتحاد الأوروبى: انتخابات لبنان النيابية فى ربيع 2022

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون للرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات، ايلينا فالنسيانو، اليوم فى قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبى فى لبنان، رالف طراف.
وقال عون إن "الجهد سينصب هذه المرة كى لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التى يعانى منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته".
ووفق لبيان الرئاسة اللبنانية الذى نشرته عبر موقع "تويتر"، بحث الجانبان دور الاتحاد فى مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، حيث أشار عون إلى أن ترحيب بلاده بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها، كما حدث فى عام 2018.
ومن جانبها، قالت فالنسيانو، إن "الاتحاد الأوروبى على استعداد لتكرار تجربة مراقبة الانتخابات النيابية فى العام المقبل".
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