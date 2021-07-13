فلسطين ترحب بالتمسك الأوروبى بحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى، اليوم الثلاثاء، بموقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، الذى أكد على أهمية تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس مبدأ حل الدولتين.





وفى بيان صحفى له، اليوم، قال المالكى، إن الموقف الأوروبى "منسجم مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية، ويوفر الفرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية".

ودعا الوزير إلى "أهمية الخروج من عقدة انتظار الفرص وإضاعتها، والانطلاق نحو صناعتها وتوفير الأجواء والمناخات المناسبة لنجاحها، بما فى ذلك ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بجميع أشكالها".

وشدد المالكى على أن حل القضية الفلسطينية هو "البوابة الطبيعية والصحيحة لتحقيق الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية فى المنطقة".

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبى أشار عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد إلى أن التكتل الأوروبى ينتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم، بما "يساهم ايجابيًا فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل إلا عبر حل الدولتين".