أخبار اليمن : تسجيل 86 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 86 خرقا لقوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان في صعدة، وشن الطيران 12 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 86 خرقاً.

وأوضح أن مواطنين اثنين استشهدا بنيران قوات العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما أصيب مواطنان آخران بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وفي مديرية الظاهر استشهد طفل وأصيب آخر بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة غافرة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الظاهر في صعدة، وغارة على الأجاشر قبالة نجران.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد بأن الطيران استهدف بخمس غارات مديرية مدغل، وشن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

