تحميل رابط نتائج التاسع 2021 من وزارة التربية السورية حسب الاسم moed.gov.sy

تتابعون خطوات تحميل رابط نتائج التاسع 2021 المقدم من وزارة التربية السورية، فقد قامت وزارة التربية بتوفير رابط لتحميل تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا لطلاب البكلوريا ثم تم تنشيط موقع وزارة التربية لاستقبال طلبات الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية، تابعونا لمعرفة المزيد حول نتائج التعليم الاساسي دورة 2021.

تحميل رابط نتائج التاسع 2021

لم تقم وزارة التربية السورية بإتاحة رابط معرفة نتائج التاسع في سوريا حتي هذه اللحظة، لكن يتوقع أن تظهر نتائج الطلاب خلال الاسبوع الجاري حسب ما صرحت به وزارة التربية السورية، ولذا للإجابة علي سؤال ايمت نتائج التاسع في سوريا نقول أن الوزارة قالت أن علامات التاسع تظهر في موعد اقصاه الجمعة 16 تموز.

نتائج التاسع حسب الاسم

يمكنكم الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا من خلال موقع وزارة التربية فور إتاحته لاستقبال طلبات استعلام طلاب التعليم الاساسي عن نتائجهم، فهو حتي هذه اللحظة يقوم بعرض نتائج الباك بكافة شعبه فقط، ويتم الاستعلام عن نتائج التاسع عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلي موقع وزارة التربية السورية الرسمي.

قم باختيار المحافظة التابع لها.

قم بكتابة الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب واي بيانات مطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم بالنقر علي ايقونة إظهار النتيجة.

تطبيق نتائج امتحانات سوريا

قامت وزارة التربية السورية مطبع الشهر الجاري بالإعلان علي موقعها الرسمي عن ضرورة تحميل تطبيق نتائج امتحانات سوريا 2021 النسخة 1.5، وأكدت أثناء الإعلان ذاك أن التطبيق سيظهر عليه نتائج البكلوريا السورية بكافة فروعها ووفرت رابط لتحميل التطبيق علي اجهزة الاندرويد والـ IOS لكن حتي الآن لم تقم الوزارة بالإعلان عن الرابط لطلاب الصف التاسع.

لكن يسهل للطلاب في مرحلة التعليم الاساسي معرفة نتائجهم من خلال التطبيق وستقوم وزارة التربية بتوضيح كافة التفاصيل التي يسأل عنها الطلاب حول الاستعلام عن علامات التاسع دورة 2021.

علامات التاسع دورة 2021

يترقب حوالي 316 ألف طالب وطالبة ظهور نتائج الصف التاسع وتم توزيعهم علي 2601 لجنة امتحانية، كما قد انتهي طلاب شهادة التعليم الاساسي من آداء اختبارات الدورة الاولي يوم الأحد 16 حزيران.

وقد أعلنت وزارة التربية سابقا أنها ستقوم بالتركيز علي تصحيح اوراق طلاب الباك السورية ثم تلتفت إلي اوراق طلاب التاسع الاساسي، وهذا ما حدث وظهرت نتائج الباك مطلع الشهر الجاري قبل نتائج التاسع ككل عام.