وظائف شاغرة بوزارة الحج والعمرة والتقديم يبدأ في 8 ذو الحجة ولمدة 7 أيام

وظائف شاغرة بوزارة الحج والعمرة السعودية، حيث دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقدم لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وعلى الراغبين في التقدم، فإنه من خلال “منصة جدارة” الإلكترونية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد بلغ عدد الوظائف المطلوبة في هذا الإعلان (26) وظيفة شاغرة، ومنصة جدارة هي منظومة للتوظيف الإلكتروني، حيث تمكن الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم التعليمية وأيضا تخصصاتهم وخبراتهم مع إرفاق الأوراق اللازمة، وبعد ذلك يتم التدقيق في البيانات ومطابقتها آليا، ثم يتم تمريرها عبر نظام الترشيح الآلي، وبعد ذلك يتم عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، بالإضافة إلى الوظائف التي تم ترشيحهم لها.

طريقة التقديم في وظائف شاغرة بوزارة الحج والعمرة

ونلخص طريقة التقديم على هذه الوظائف على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يلي:

أولاً- الدخول على منصة “جدارة“ الإلكترونية، على موقع وزارة الموارد البشرية، ثم التأكد من صحة البيانات. وفي حالة وجود أي اختلاف يتم التقدم باعتراض لتتم دراسته من المختصين بالموقع، لكن في حالة صحة البيانات يتم النقر على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

الإلكترونية، على موقع وزارة الموارد البشرية، ثم التأكد من صحة البيانات. وفي حالة وجود أي اختلاف يتم التقدم باعتراض لتتم دراسته من المختصين بالموقع، لكن في حالة صحة البيانات يتم النقر على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية. ثانياً- بعد ذلك حدد رغبتك في الدخول للإعلان وذلك من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك.

ثالثاً- حدد رغباتك المكانية وفقاً لأولوياتك، وذلك من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

رابعاً- بعد ذلك قم باختيار طباعة لملخص الطلب والاحتفاظ به فهو هام جداً بعد ذلك للنساء المتقدمات والرجال.

توزيع الوظائف ال 26 المشمولة بالإعلان للجنسين

المرتبة الخامسة والمطلوب بها عدد 1 وظيفة. وأما المرتبة السادسة ففيها مطلوب عدد 8 وظيفة، لكن المرتبة السابعة ففيها 3 أماكن شاغرة. والمرتبة الثامنة ففيها 13 مكان وظيفي شاغر، وأخيرا المرتبة التاسعة بها وظيفة واحدة. ليصبح المجموع النهائي لعدد الوظائف هو 26 وظيفة شاغرة بوزارة الحج والعمرة. وكلها وظائف إدارية.

المواعيد المحددة لتقديم طلبات التوظيف تبدأ في 8-12-1442 هجري، إلى يوم 14-12-1442، وبذلك تكون هناك فرصة لمدة 7 أيام للتقدم عبر منظومة التوظيف “جدارة”، وللمزيد من المعلومات والبيانات والتعليمات قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.