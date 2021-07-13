ميركل: لا نخطط للتطعيمات الإجبارية للمواطنين

وكان معهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن 43% من السكان فى ألمانيا تلقوا حتى الآن تطعيما كاملا ضد كورونا.
وذكر المعهد أن 48.8 مليون شخص فى ألمانيا (58.7% من السكان) تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، بينما تلقى نحو 35.8 مليون منهم (43% من السكان) تطعيما كاملا من جرعتين.
وبحسب البيانات، تم إعطاء نحو 448 ألفا و345 جرعة من لقاح مضاد لكورونا أمس الإثنين.
وبدأت حملة التطعيم فى ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية فى بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين فى دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.
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