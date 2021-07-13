الاتحاد الأوروبى: أزمة سد النهضة ضمن أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - كان سامح شكرى، وزير الخارجية، قال أمس، إن وزراء الخارجية الأوروبيين استفسروا عن التطورات فى ملف سد النهضة، وفاعليات مجلس الأمن، ورؤية مصر تجاه هذه القضية، والتوجه المستقبلي، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصرى، وتقدير أسلوب مصر فى التعامل فى هذه القضية، وخصوصا بعد إبداء المرونة والعمل على تحقيق مصلحة الدول الثلاث.

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