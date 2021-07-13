بلجيكا تفتح ملف الإخوان مجددًا: هل تسلل التنظيم داخل مصالح حكومية؟

ووفقاً لما ذكرته وكالة "آكى" الإيطالية، حذر دوكارم، المنتمى إلى الحزب الليبرالى الفرانكفونى فى بلجيكا، من احتمالات تسلل عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى إلى داخل أجهزة الدولة.
ويأتى طلب دوكارم ليزيد من حدة الجدل الدائر حاليًا بين مختلف الأحزاب السياسية حول علاقة مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء، مستقيلة حالياً، بهذا التنظيم.
وكان تعيين احسان حواش، فى منصب مفوضة حكومية لشؤون المساواة بين الرجال والنساء، قد أثار حالة انقسام ولغطًا بين مختلف أحزاب الائتلاف الحكومى، وأشعل جدلاً حادًا حول مفهوم حيادية الدولة، حيث تم تسريب معلومات عن وجود تقرير بحوزة إدارة الاستخبارات يتحدث عن علاقة محتملة بين السيدة حواش وجماعة الإخوان، الناشطة فى البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضى.
وبحسب المصادر، يؤكد التقرير أن حواش التقت بأشخاص ينتمون إلى تنظيم الإخوان، بينما "لا أدلة على انتمائها شخصياً إلى هذه الجماعة، لكن هناك شكوك".
واضطرت احسان حواش إلى تقديم استقالتها بعدما أثارت مسألة تعيينها حالة من اللغط، وتصاعدت الدعوات المطالبة باستقالتها.
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